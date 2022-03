Policjanci z Wydziału Prewencji i Patrolowego wrocławskiej komendy miejskiej zostali wezwani do nietrzeźwego i leżącego na ulicy mężczyzny. Był on w stanie znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się agresywnie wobec przechodniów, którzy chcieli udzielić mu pomocy.

Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że w organizmie 29-letniego mężczyzny znajdowały się ponad 2 promile alkoholu. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie kilka paczek z narkotykami.

Wrocław. Skrajnie zaniedbane zwierzęta w mieszkaniu

Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny postanowili udać się z nim do jego mieszkania w okolicy ulicy Buforowej. Po dotarciu do lokum zatrzymanego wrocławianina, policjanci znaleźli tam skrajnie zaniedbane psy. Zwierzęta były trzymane w fatalnych warunkach - w mieszkaniu było pełno zwierzęcych odchodów. Psy nie miały zapewnionego dostępu do wody, więc piły tę z toalety.

Nie było widocznej miski z jedzeniem ani wodą, zwierzęta piły z toalety. Po nalaniu im czystej wody do garnka wszystkie cztery zachowywały się jakby nie piły przez bardzo długi czas

- relacjonował jeden z policjantów, biorących udział w interwencji. Policjanci natrafili też na truchło jednego z przetrzymywanych tam psów. Zostanie ono poddane sekcji zwłok. Wszystkie zwierzęta odebrano właścicielowi. Aktualnie psy znajdują się pod opieką odpowiednich instytucji.

Wrocław. Pokaźne ilości amfetaminy w mieszkaniu wrocławianina

Podczas dalszych czynności, funkcjonariusze zabezpieczyli też w mieszkaniu kolejne porcje narkotyków. Przeszukano także zaparkowany w garażu pojazd mężczyzny - tam również znaleziono następne porcje środków odurzających. Wykonane testy identyfikacyjne wskazały, że jest to amfetamina. W sumie zabezpieczono prawie 260 porcji handlowych tej substancji oraz kilka tysięcy złotych w gotówce.

29-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania substancji odurzających oraz znęcania się nad zwierzętami. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności.

