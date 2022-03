Zobacz wideo Prezydent Zełenski odwiedził w szpitalu rannych z obwodu kijowskiego

- Od 1 września zdecydowanie zmienimy edukację dla bezpieczeństwa. Wprowadzamy elementy znane nam z przysposobienia obronnego z ubiegłych lat - zapowiedział szef MEiN podczas rozmowy w Telewizji Republika. Wyjaśnił także, że ma również na myśli "strzelanie na strzelnicach i zapoznawanie się z bronią". - Po to, żeby rzeczywiście spowodować, by Polacy umieli się obronić w sytuacji, kiedy będzie takie realne zagrożenie - powiedział.

REKLAMA

Myślę, że gdybyśmy to zakomunikowali jeszcze kilka lat temu, to bylibyśmy poddani jakiejś mocnej krytyce ze strony opozycji. Dziś myślę, że wszyscy się zgadzają z tym, że przysposobienie obronne, najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, które znamy z przeszłości, muszą wrócić. I wrócą od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

- powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, podaje strona gazetaprawna.pl za PAP.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.



Rosja. Wujek Wania zamiast McDonald's. "Wiemy, jak smażyć kotlety i piec bułki"

Kiedyś przysposobienie obronne, teraz edukacja dla bezpieczeństwa

Przysposobienie obronne, potocznie nazywane PO, pojawiało się dopiero w szkołach ponadgimnazjalnych. Zniknęło z podstawy programowej w szkołach przed rokiem szkolnym 2012/13. Zastąpiono je wtedy przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa (EDB). Elementy z przysposobienia obronnego wrócą od 1 września br. właśnie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Pięć rosyjskich samolotów rządowych leci na wschód. Kierunek Pekin?

Przysposobienie obronne było obecne w szkołach już w czasach PRL-u

We wcześniejszych latach, przysposobienie obronne było obowiązkowym przedmiotem, który wynikał z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL. Stanowiło wtedy element zbiorowego systemu przygotowania ludności do obrony cywilnej. W programie nauczania przewidziano wtedy strzelectwo lub terenoznawstwo. Edukacja dla bezpieczeństwa ma służyć przygotowaniu uczniów do prawidłowego zachowania oraz adekwatnych reakcji w sytuacjach, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.