Kiedy Kaja Godek przygotowywała materiały, w których straszy Ukrainki, że "aborcja jest największym zagrożeniem dla pokoju", aktywistki z Aborcyjnego Dream Teamu pracowały nad dostosowaniem swojej sieci wsparcia, do potrzeb osób uciekających przed wojną z Ukrainy. W chwili ataku Rosji na Ukrainę Aborcja Bez Granic zaczęła przygotowywać instrukcje o bezpiecznej aborcji w języku ukraińskim.

Jak bezpiecznie przerwać ciążę w Polsce? Aktywistki wspierają w aborcjach po ukraińsku

Warunki konfliktu zbrojnego mogą powodować, że osób potrzebujących aborcji jest więcej. W Ukrainie aborcja jest legalna do 12. tygodnia ciąży, a antykoncepcja awaryjna dostępna jest bez recepty. Zaadaptowanie się do polskich realiów może więc być trudne.

- Wiedziałyśmy, że to głównie kobiety będą uciekały do Polski. Wojna, konieczność ucieczki z domu to są powody, dla których osoby mogą potrzebować aborcji. Dodatkowo konflikt zbrojny łączy się z tym, że przemoc wobec kobiet wzrasta, a gwałt wojenny jest jednym z narzędzi ataku - tłumaczy Natalia Broniarczyk z ADT.

Rekomendowanym przez polskie aktywistki źródłem tabletek do aborcji farmakologicznej jest strona womenhelp.org. - Trzeciego dnia konfliktu zbrojnego Women Help Women przetłumaczyła swoje protokoły zażywania tabletek aborcyjnych na język ukraiński i rosyjski. Średnio pięć osób dziennie mówiących w języku ukraińskim kontaktuje się z Aborcja Bez Granic i szuka pomocy w przerwaniu ciąży. Niestety, dosyć szybko okazało się, że część z tych osób została już oszukana przez handlarzy, oferujących sprzedaż tabletek aborcyjnych za bitcoiny - zdradza Broniarczyk. Pod numerem Aborcji Bez Granic - 22 29 22 597 - znajdą wszystkie potrzebne informacje.

"Największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja." Kaja Godek straszy uchodźczynie

- Dziewczyny nie mówią po ukraińsku, ale dogadujemy się bez problemu trochę po polsku, trochę po ukraińsku - zapewnia aktywistka. Wciąż niejasna jest jednak sytuacja dotycząca wyjazdów uchodźczyń do innych państw, żeby tam przerwać ciążę.

- Na razie na 100 proc. możemy rekomendować tylko tabletki, bo część osób jest w procedurach - nie miałyśmy jeszcze okazji sprawdzić, czy zadziała wyjazd osoby z Ukrainy do Holandii na aborcje. Jak spotkamy się z taką sytuacją, to na pewno zrobimy wszystko, żeby się udało. Mamy praktykę kombinowania w takich sytuacjach i jesteśmy zaprawione w boju przez COVID-19 i zamknięte granice - zapewnia Broniarczyk.

Ulotki Kai Godek dotyczące aborcji po ukraińsku. "Sięgnęła dna"

Co ma do powiedzenia na temat ulotek z makabrycznymi zdjęciami płodów, które dla osób z Ukrainy przygotowała fundacja Życie i Rodzina? - Kaja Godek sięgnęła dna. Zmuszanie kogoś do kontynuacji ciąży i porodu to przemoc - stwierdza członkini ADT.

Wspomina też historię pani Eleny. Godek napisała w mediach społecznościowych, że to uchodźczyni, którą udało się odwieść od decyzji o przerwaniu ciąży. - Gdyby potrzebowała aborcji to jesteśmy dla niej - ze wsparciem i bez oceniania - zapewnia.

Więcej informacji o aborcji dla osób z Ukrainy można przeczytać tutaj.

