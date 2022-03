Warszawa. Motornicza zatrzymała tramwaj i pomogła uchodźczyni z płaczącym dzieckiem

Tramwaje Warszawskie opublikowały w mediach społecznościowych historię, którą opisała pewna pasażerka. "Chciałam wyrazić słowa uznania, a zarazem podziękować jednej z Państwa pracownic. Jadąc dzisiaj do pracy tramwajem linii 10 byłam świadkiem niezwykłej empatii prowadzącej tramwaj" - czytamy w komunikacie.

Pasażerka tramwaju: Okazało się, że oboje uciekają z Ukrainy, za ostatnie pieniądze kupili bilet, przez kilkanaście godzin nic nie jedli

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 6.30 na Dworcu Centralnym. Wówczas do tramwaju wsiadła kobieta z około sześcioletnim dzieckiem, które bardzo płakało. "Na przystanku Nowowiejska motornicza podeszła do tej kobiety i dała jej kanapki i butelkę wody, dziecko od razu wyciągnęło po nie rączki, kobieta zaczęła płakać i coś tłumaczyć, motornicza zapytała, czy rozumie angielski" - zrelacjonowała zdarzenie pasażerka tramwaju. "Okazało się, że oboje uciekają z Ukrainy, za ostatnie pieniądze kupili bilet, przez kilkanaście godzin nic nie jedli. Kobieta pokazała jakąś kartkę, a Pani motornicza powiedziała, że wyjdzie i powie gdzie mają wysiąść" - dodała. Na przystanku Dworkowa motornicza wyszła do kobiety i pokazała jej, w którą stronę ma się udać, przekazała jej także pieniądze, "mówiąc, że nie ma niestety więcej przy sobie".

"Ogromnie się cieszę, że żyję w takim mieście, gdzie oflagowanie pojazdów komunikacji to nie tylko pusty gest, że są ludzie, którzy się interesują, a bezinteresowna pomoc sieje dobro" - podkreśliła pasażerka. Tramwaje Warszawskie poinformowały, że motornicza, która kierowała w środę rano tramwajem linii 10 nazywa się Iwona Hryciuk i pracuje w zajezdni Wola. Opublikowano także zdjęcie empatycznej pracowniczki, na którym jest razem ze swoim synem.

Warszawski Ratusz przekazał, że do stolicy Polski od początku wojny w Ukrainie przybyło ok. 415 tys. osób z ogarniętego wojną kraju, z czego blisko 300 tys. zatrzymało się w Warszawie. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców poinformował, że z Ukrainy uciekło już 3 063 095 osób. Najwięcej z nich schronienia szuka w Polsce, do naszego kraju dotarło już 1 857 045 uchodźców.

