Mieszkańcy dzielnicy Chabry w Opolu, zaczęli zgłaszać uszkodzenia swoich samochodów już w 2021 roku. Opolska policja, która zajmuje się sprawą, zatrzymała osobę podejrzewaną o dopuszczenie się tych licznych zniszczeń. Zatrzymana kobieta jest podejrzewana o uszkodzenie ponad 40 samochodów. Straty mogą sięgać nawet 20 tys. złotych. Seniorka usłyszała już zarzuty zniszczenia mienia. Teraz o jej dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

Opole. Mieszkańcom dzielnicy Chabry regularnie niszczono samochody

Pierwsze zgłoszenia dotyczące aktów wandalizmu w opolskiej dzielnicy, dotarło do KMP w Opolu już w grudniu 2021 roku. Mieszkańcy zaczęli wówczas się skarżyć, że ktoś w nocy przebił im opony w samochodach. Sytuacja powtarzała się coraz częściej. Funkcjonariusze z KMP w Opolu zwiększyli patrole w tej dzielnicy. Jednocześnie kryminalni dokładnie analizowali wszystkie przypadki uszkodzonych pojazdów. Zniszczenia były do siebie bardzo podobne - podejrzewano więc, że za wszystkimi przypadkami przebitych opon stoi ten sam sprawca. Finalnie policjanci na początku marca namierzyli i zatrzymali osobę, która miała niszczyć samochody. Okazało się, że to 82-letnia seniorka. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy niej specjalnie przygotowane narzędzie, którym starsza kobieta miała przebijać opony - przekazują Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Opole. 5 lat pozbawienia wolności dla mieszkanki Opola za uszkodzenia samochodów w dzielnicy Chabry

Mieszkanka Opola usłyszała już zarzuty związane ze zniszczeniem mienia. Za takie przestępstwo grozi nawet do pięciu lat więzienia. Kolejni pokrzywdzeni zgłaszają zniszczenia, funkcjonariusze szacują, że uszkodzonych pojazdów mogło być łącznie ponad 40. W takim przypadku straty mogą wynieść co najmniej 20 tys. złotych. Z materiałami zapozna się teraz prokurator, który zdecyduje o dalszym toku postępowania.