Pył znad Sahary dociera nad Polskę. Gdzie się pojawi? Jak wpływa na nasze zdrowie?

W poniedziałek 14 marca nad południowe kraje Europy dotarła kalima - pył lub piasek, który pojawia się najczęściej nad Oceanem Atlantyckim. Pochodzi on znad marokańskiej części Sahary i podrywany jest w górę przez występujące tam burze piaskowe. Do tej pory pojawił się już nad Hiszpanią, Szwajcarią, Francją czy Niemcami. Pojawienie się pyłu znad afrykańskiej pustyni to jedna z konsekwencji burzy Celia.

Żywioł dotarł na południe Hiszpanii w poniedziałek około godziny 15. Meteorolodzy zwracali uwagę, że zjawisko będzie rozprzestrzeniać się z powodu silnego wiatru, który osiągał prędkość ponad 80 kilometrów na godzinę. W Internecie pojawiły się liczne zdjęcia oraz nagrania, które przedstawiają skalę tego zjawiska. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające niebo w mieście Mar Menor w Hiszpanii.

Pył znad Sahary. Jego obecność zauważą mieszkańcy południowo-zachodniej Polski

O tej niecodziennej sytuacji poinformował w środę na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: "Masy powietrza zawierające pył znad Sahary dotarły dziś [środa - przyp.red.] nad płd.-zach. krańce Polski. W tych regionach dziś wieczorem może pojawić się mętne niebo. Nie jest wykluczone pojawienie się warstewki pyłowego 'kurzu'" - informuje IMGW. Według wstępnych prognoz zjawisko rozpocznie się w połowie tego tygodnia, a swoją kumulację może mieć pod jego koniec, czyli w weekend. Jak informuje portal dobrapogoda24.pl, wtedy "antycyklon będzie się znajdował nad Polską, to pył saharyjski napłynie również nad nasz kraj z zachodu, gdyż wyż kręcąc się odwrotnie do wskazówek zegara, będzie zaciągał powietrze z zachodniej Europy".

Pył znad Sahary. Takie zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne dla naszego zdrowia

Prof. Ewa Czarnobilska - kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca uwagę, jak podaje portal naukawpolsce.pl, że wdychanie pyłu jest szczególnie groźne dla alergików. Może u nich dojść do poważnych powikłań w postaci zaostrzenia astmy. Zaleca, by w razie wystąpienia takich objawów jak: napadowy kaszel, duszność czy świszczący oddech, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zwiększenie dawki leków przeciwastmatycznych. Tego typu pył może wywołać zapalenie spojówek, podrażnienie śluzówek nosa, gardła i krtani, co może prowadzić do uciążliwej chrypki, łzawienia z oczu, kataru, a nawet zapalenia zatok - wyjaśnia ekspertka.