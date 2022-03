36-letni mężczyzna został zamordowany w niedzielę 6 marca w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) - informował portal rzeszow-news.pl. 14-latek po zaatakowaniu mężczyzny uciekł z miejsca zdarzenia. Policja wciąż nie podaje, co było przyczyną tak brutalnego zachowania chłopca.

Stalowa Wola. 14-latek zaatakował nożem partnera matki

Późnym wieczorem w niedzielę 6 marca, 14-latek zaatakował partnera swojej matki na jednym z przystanków autobusowych w Stalowej Woli. 36-letni mężczyzna otrzymał cios w plecy 20-centrymetrowym ostrzem. Jak informuje "Fakt", upadł na chodnik, po czym wokół niego pojawiła się kałuża krwi. Przerażeni świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce przyjechali strażacy, gdyż komenda zlokalizowana była blisko miejsca wypadku, oraz pogotowie ratunkowe. Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować - zginął na miejscu.

Uczeń podstawówki zamordował 36-letniego partnera matki. Grozi mu poprawczak

Policja już po kilku godzinach znalazła sprawcę. Okazało się, że 36-latka zamordował uczeń szkoły podstawowej - 14-letni chłopiec. Pokazał policjantom miejsce, gdzie pozbył się noża, którym odebrał życie partnerowi matki.

Sprawa nastolatka trafiła do sądu rodzinnego. Chłopiec został natomiast przetransportowany do schroniska dla nieletnich. Za morderstwo nie będzie sądzony jak osoba dorosła. Jak informuje "Fakt", grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym, w którym będzie przebywał maksymalnie do ukończenia 21. roku życia.

Choć policja nie poinformowała, jaki motyw miał nastolatek, mieszkańcy twierdzą, że był źle traktowany przez partnera swojej matki. - Co tu dużo mówić, chłopak nie lubił nowego kolegi matki - powiedział "Faktowi" kolega nastolatka.

- Ta rodzina mieszkała w naszym bloku od końca zeszłych wakacji. Nie utrzymywali z nikim relacji. Słabo ich znaliśmy - poinformowali sąsiedzi. - Wyprowadzał psa, czasami powiedział dzień dobry - dodali.

