Pogoda. Silny antycyklon dociera nad Polskę. Wcześniej pojawi się pył saharyjski?

O nadchodzącym do Polski antycyklonie pisaliśmy w Gazeta.pl już we wtorek. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że Polska może znaleźć się pod jego wpływem pod koniec drugiej połowy marca.

Pogoda. Antycyklon doprowadzi do dużego wzrostu ciśnienia

Antycyklonem nazywa się potężny wyż ciśnieniowy, który ma pojawić się nad krajami Europy w drugiej połowie marca. Jego wpływ sprawi, że czeka nas gwałtowny wzrost ciśnienia, nawet do 1051 hPa (rekordowy wskaźnik to 1065 hPa).

Czy czeka nas załamanie pogody? Wpływ wyżu sprawi, że na niebie pojawi się dużo słońca, ale nocami temperatura może spadać poniżej 0 stopni Celsjusza. Oddziaływanie antycyklonu może utrzymać się nawet do końca miesiąca.

Pogoda. Przed antycyklonem do Polski może dotrzeć pył saharyjski

Pył znad Sahary w poniedziałek dotarł do Hiszpanii, z kolei we wtorek ogarnął też Szwajcarię, Francję czy Niemcy. Na ulicach miast pojawił się pył, natomiast niebo zabarwiło się na pomarańczowo-brązowe odcienie. Zjawisko jest efektem burzy Celia, która wystąpiła wcześniej nad Saharą. Mieszkańcom zanieczyszczonych regionów zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w przypadku osób, które zmagają się z chorobami układu oddechowego.

Pył saharyjski przemieszcza się znad zachodniej Europy w stronę Wielkiej Brytanii, Skandynawii, a także Czech i Polski. Czy dotrze do naszego kraju? We wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek wskazywał, że saharyjski pył może rozprzestrzeniać się na Zachodzie, jednak nie będzie stanowił zagrożenia w Polsce.

Fanipogody.pl podają natomiast, że we wtorek nad zachodnimi i południowymi regionami naszego kraju można było zaobserwować wyraźne zmętnienie nieba i zwiększoną koncentrację pyłu nad Polską. Według synoptyków, w czwartek pył wciąż będzie powodował pogorszenie przejrzystości nieba. Zjawisko nie powinno jednak stanowić zagrożenia dla zdrowia.

Czym jest pył saharyski? Czy stanowi zagrożenie dla zdrowia?

Pył saharyjski, nazywany również kalimą, jest związany z burzami piaskowymi nad Saharą oraz transportem pyłów z wiatrem. Kiedy zjawisko jest intensywne, niebo przybiera kolor pomarańczowo-brązowy, jest też zamglone. Najczęściej występuje na Wyspach Kanaryjskich, ale dociera też do Europy, także do Polski. Pył osiadający na domach, oknach czy samochodach może wywołać reakcję alergiczną, do Polski zazwyczaj nie docierają jednak ilości, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla zdrowia.

