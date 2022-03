Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Gościem Paweł Szrot, szef gabinetu Andrzeja Dudy

Zobacz wideo Paweł Szrot w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Rozmowę prowadzi Jacek Gądek, początek o 8:30. Głównym tematem będzie wojna w Ukrainie. Od inwazji Rosji mija 21 dni. W ostatnich godzinach rosyjskie okręty ostrzelały m.in. wybrzeże w obwodzie odeskim. Miasto szykuje się na odparcie szturmu. Bardzo trudna sytuacja jest m.in. w Chersoniu czy w Mariupolu - miasto jest odcięte od prądu, osiedla mieszkaniowe są ciągle ostrzeliwane i bombardowane. Brakuje jedzenia.

We wtorek Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, a także premierzy Czech i Słowenii spotkali się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego. - Powinna to być misja, która będzie także w stanie się obronić. Misja, która będzie działała na terenie Ukrainy. Powinna znaleźć się na terytorium Ukrainy za zgodą jej władz. Taka misja będzie dążyła do zachowania pokoju, udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta przez siły zbrojne - mówił. Delegacja z Kijowa wraca w środę do Polski.

Również w środę prezydent Andrzej Duda leci w środę do Turcji. W trakcie spotkania z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem omówi sytuację na Ukrainie. Wizyta w Ankarze ma mieć roboczy charakter - poinformował we wtorek na Twitterze minister Jakub Kumoch.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta przekazał, że wizyta będzie miała charakter roboczy, zaplanowano rozmowy w formacie "w cztery oczy". Głównym tematem, jaki omówią przywódcy Polski i Turcj, będzie to, jak międzynarodowa społeczność może pomóc w zatrzymaniu agresji Władimira Putina i zakończeniu wojny w Ukrainie.