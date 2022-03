Pomoc Ukrainie. Rusza rejestracja PESEL dla Ukraińców. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć każdy uchodźca z Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego. Dzięki niemu Ukraińcy będą mogli podjąć pracę, założyć własną działalność i skorzystać z pomocy medycznej.

Wojna w Ukrainie. Wystartowała rejestracja numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Nadanie uchodźcy z Ukrainy numeru PESEL umożliwi mu m.in. dostęp do edukacji, podjęcie pracy, założenie własnej działalności gospodarczej, możliwość skorzystania z opieki medycznej, prawo do świadczeń. Złożenie takiego wniosku zarejestruje również pobyt cudzoziemca w Polsce, jeśli jego wjazd nie został wcześniej zarejestrowany przez Straż Graniczną.

Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL w urzędach gminy. Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie. Potrzebny formularz można otrzymać bezpośrednio w urzędzie gminy lub pobrać tutaj.

We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, imię i nazwisko rodziców, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Można również wnioskować o założenie profilu zaufanego. Wówczas potrzebny będzie e-mail i numer kontaktowy.

Składając wniosek o numer PESEL, należy również okazać dokument potwierdzający tożsamość - dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób poniżej 18. roku życia - także dokument potwierdzający urodzenie. Przyjęty zostanie również dokument, który stracił ważność. Jeśli jednak uchodźca nie zdążył zabrać ze sobą dokumentów, zamiast nich może złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Osoby powyżej 12. roku życia są również zobowiązane do złożenia odcisków palców. Wszystkich, niezależnie od wieku, obowiązuje zdjęcie, które spełnia wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. W niektórych urzędach specjalnie zostały uruchomione punkty fotograficzne. Otrzymanie numeru PESEL jest darmowe. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie nadania numeru PESEL.

Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL. Będą tworzyć się gigantyczne kolejki?

Paweł Szefernaker wiceszef MSWiA w sobotę na konferencji prasowej w KPRM zapowiedział, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli otrzymać numer PESEL. Jednocześnie zaapelował, by nie wszyscy kierowali się do urzędów gminy już w pierwszym dniu zapisów, by nie tworzyć gigantycznych kolejek.

- Szanowni państwo, otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji w związku z tym - podkreślał wiceminister.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, gminy, w których znajduje się najwięcej uchodźców z Ukrainy (m.in. Lublin, Kraków, Warszawa), by usprawnić pracę urzędu, organizują dodatkowe stanowiska, w których będzie można wnioskować o nadanie numeru PESEL. Wiele miast zadecydowało również o wydłużeniu godzin pracy urzędu oraz otwarcia w sobotę. Jak ostrzegają, procedura nadania numeru PESEL może potrwać około 40 minut.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

