Białoruski portal opozycyjny NEXTA opublikował w mediach społecznościowych nagranie z wtorkowego spotkania prezydenta Ukrainy z premierami Polski, Czech, Słowacji. - Wasza wizyta w Kijowie, w tym trudnym czasie, jest silnym dowodem wsparcia. Bardzo to doceniamy - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Kaczyński: Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu

Chciałbym dołączyć do tych wszystkich ważnych słów uznania, szacunku dla wielkiego heroizmu kierownictwa państwa oraz narodu ukraińskiego, a także współczucia dla tych wszystkich, którzy są ofiarami. To współczucie nie może być pustym słowem, musi być czymś dalej idącym. Ja chciałem tu, w Kijowie, powiedzieć kilka słów, które zwrócone są do przywódców państw NATO i UE

- powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński. I dodał: "sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie działała na terenie Ukrainy i która będzie w stanie się obronić. To jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa i cały demokratyczny świat najbardziej potrzebuje".

Również Petr Fiala, premier Czech przekazał wyrazy uznania dla narodu ukraińskiego. - Podziwiamy waszą walkę. Główny przekaz naszej misji to powiedzieć Ukrainie, że nie jesteście sami. Nasze kraje, Europa, stoi ramię w ramię z wami - powiedział.

- Jesteśmy tu, by wyrazić podziw dla Waszej walki. Jesteśmy tu dlatego, że walczycie dziś także naszą walkę. Nie bronicie tylko swojej ojczyzny, terytorium Ukrainy, ale Europy. Bronicie coś, co nazywamy fundamentalnymi wartościami europejskimi. Robimy wszystko, co możemy, by pomóc uchodźcom z Ukrainy i Ukrainie, by obronić swój kraj. Jesteśmy tu także po to, by przekazać wiadomość o tym, że społeczność Europy wspiera waszą walkę - podkreślił Janez Janša, premier Słowacji.

Z kolei Mateusz Morawiecki podczas konferencji powiedział: "chcemy, by Ukraina bardzo szybko uzyskała stopień kandydata do Unii Europejskiej, chcemy zaprosić ją do UE". - Nigdy nie zostawimy Was samych, bo wiemy, że wy walczycie nie tylko o własną wolność i bezpieczeństwo, ale także za nas - zapewnił.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński pojechali do Kijowa

Jak poinformował Michał Dworczyk, polski rząd przygotował wyjazd do Kijowa "w ścisłej tajemnicy i ściśle koordynował" podróż z przewodniczącym Rady Unii Europejskiej Charlesem Michelem i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Delegacja miała spotkać się jeszcze w Polsce skąd pociągiem wyruszyli do Kijowa.

Petr Fiala dodał we wpisie na Twitterze, że celem wizyty będzie wyrażenie "jednoznacznego poparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz jej wolności i niepodległości". W Kijowie szefowie rządów Polski, Czech i Słowacji mają przedstawić unijny pakiet wsparcia dla Ukrainy i mieszkańców tego kraju.

