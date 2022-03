Nieoficjalnie: Joe Biden ma przylecieć do Polski 25 marca

- Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie (...) to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - powiedział kilka godzin wcześniej szef MSZ Zbigniew Rau. Polityk spotkał się we wtorek w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem.

Joe Biden weźmie udział w szczytach UE i NATO w Brukseli

Z nieoficjalnych ustaleń portalu Onet.pl wynika, że Joe Biden może przylecieć do Polski 25 marca. "Przyjął zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy" - czytamy na portalu. Dziennikarze powołali się na swoje "źródła dyplomatyczne". Podczas wtorkowej konferencji prasowej Jen Psaki - rzeczniczka Białego Domu - nie podała informacji o wizycie Bidena w Polsce. Potwierdziła jednak wizytę prezydenta USA w Brukseli.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli 24 marca, oraz w unijnym szczycie tego samego dnia. To potwierdzenie poniedziałkowych, nieoficjalnych informacji z amerykańskich mediów, że prezydent Biden przyleci w przyszłym tygodniu do Europy, w tym także do belgijskiej stolicy.

O zwołaniu nadzwyczajnego szczytu NATO w Brukseli poinformował sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg na Twitterze. Napisał, że tematem spotkania będzie atak Rosji na Ukrainę, oraz dalsze wzmacnianie odstraszania i obrony NATO. Dodał, że sojusznicy podkreślą też silne poparcie dla Ukrainy. "W tym krytycznym momencie Ameryka Północna i Europa muszą zachować jedność" - podkreślił szef Sojuszu.

Prezydent USA także w przyszły czwartek weźmie udział w unijnym szczycie - to spotkanie z udziałem europejskich liderów było planowane od dawna. I choć zwykle wiosną unijne szczyty są poświęcone przede wszystkim sprawom gospodarczym, to rosyjska napaść na Ukrainę będzie jednym z tematów wspólnego spotkania przywódców 27 krajów z amerykańskim prezydentem.

