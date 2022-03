Pogoda. Antycyklon i ciśnienie najwyższe od 2006 roku. Prognozy do nawet 1050 hPa w Polsce

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, w drugiej połowie marca 2022 roku w Polsce i innych krajach Europy pojawi się potężny wyż ciśnieniowy, zwany antycyklonem. Nadejście wyżu spowoduje gwałtowny wzrost ciśnienia do nawet 1051 hPa.

Pogoda na koniec marca. Polska znajdzie się pod wpływem antycyklonu

W najbliższych dniach należy spodziewać się stabilnej pogody - synoptycy nie zapowiadają zbyt wielu opadów atmosferycznych. Niewielki deszcz pojawi się lokalnie w dniach 15 i 16 marca. Śnieg i ulewy prognozowane są jedynie na terenach wysokogórskich.

Wspomniany antycyklon zacznie oddziaływać na Polskę około 19-20 marca. Wówczas to w centrum kraju ciśnienie może wzrosnąć do 1051 hPa. Jak zauważa portal fanipogody.pl, będzie to jedno z najwyższych ciśnień, jakie odnotowano w Polsce od 2006 roku. Z prognoz nie wynika jednak, by został pobity rekordowy wskaźnik, który wynosi 1065 hPa.

Podobnie jak w całym paśmie od Wielkiej Brytanii, przez Europę i Rosję, silny wyż przyniesie ze sobą słoneczną pogodę. Nocami jednak nadal możliwy jest spadek temperatury poniżej 0 stopni. Antycyklon będzie utrzymywał się nad Polską co najmniej do 22 marca, jednak jego oddziaływanie może wpływać na pogodę nawet do końca miesiąca.

Do końca marca nie widać w prognozach silnych porywów wiatru. "Nie będzie raczej powodów do wydawania przez IMGW ostrzeżeń przed wichurami i burzami" - czytamy na stronie fanipogody.pl.

