12-letnia dziewczynka i jej babcia uciekły z Ukrainy po wybuchu wojny z Rosją. Następnie udało im się znaleźć schronienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak ustaliła "Wyborcza", niestety kilka dni po przyjeździe, z przyczyn naturalnych zmarła babcia Ukrainki. 12-latka została więc sama, ponieważ babcia była jej jedyną opiekunką.

Ostrowiec Świętokrzyski. 12-letnia dziewczynka musi wrócić do Ukrainy po śmierci babci w Polsce

Jak podaje "Super Express", dzieckiem zaopiekowali się urzędnicy, którzy chciały zorganizować pogrzeb babci na koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kobieta tym samym zostałaby pochowana na cmentarzu w Ostrowcu. Tak się jednak nie stanie.

Rodzice zdecydowali jednak, że 12-latka wróci do nich do Ukrainy. Do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechała już mama dziewczynki, która zajmuje się formalnościami związanymi m.in. z przewiezieniem prochów zmarłej kobiety.

Z danych urzędu miasta wynika, że w na terenie powiatu ostrowieckiego schronienie znalazło nie mniej niż 500 uchodźców z Ukrainy. W całym województwie świętokrzyskim ma przebywać ponad 3 tys. osób, ale nieoficjalne szacunki pokazują, że liczba ta może być nawet dziesięciokrotnie wyższa.

