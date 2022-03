Gen. Bogusław Pacek w Gazeta.pl: Rosja przygotowana na długą wojnę. "Ostrzegam przed huraoptymizmem"

Zobacz wideo Gen. Pacek: Rosja jest przygotowana na długą wojnę, ale nie przewidziała sankcji

Gość Gazeta.pl: Rosja jest nastawiona na długą wojnę

Gościem programu Gazeta.pl był gen. Bogusław Pacek, były doradca NATO ds. reformy szkolnictwa wojskowego Ukrainy. Ocenił, jak może rozwinąć się konflikt w Ukrainie. Zdaniem rozmówcy Jacka Gądka, Rosja jest nastawiona na długą wojną.

- Rosja traci na sankcjach, traci na wizerunku, słabnie. Ale Rosja nie jest na granicy bankructwa, ja tak tego przynajmniej nie oceniam. I ostrzegam przed huraoptymizmem - stwierdził. Jak wskazał, daleko do momentu, w którym Rosjanie "wyjdą z białą flagą". - Zanim Rosja upadnie, to wiele państw będzie musiało przeżyć kryzysy. Państwa stosujące sankcje też je odczują - stwierdził.

Gość Gazeta.pl stwierdził też, że brutalne ataki na cele cywilne to dowód na "kompletny brak pomysłów Rosji".

Ocenił, że Rosja nie przewidziała skali sankcji, które nałoży na nią Zachód. Wyraził również opinię na temat postępów militarnych rosyjskich wojsk, możliwości ewentualnego zawieszenia broni, odniósł się też do postępowania Niemiec. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej rozmowy.

Lesya Vakulyuk i Bogusław Pacek w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Ukraina. Nocny ostrzał stolicy. Kijów wprowadza godzinę policyjną

Mer Kijowa Witalij Kliczko wprowadził w mieście godzinę policyjną. Będzie obowiązywała od dziś od godziny 20 do czwartku do godziny 7 rano czasu lokalnego. Przez najbliższe 35 godzin mieszkańcy Kijowa nie będą mogli poruszać się po mieście bez specjalnego pozwolenia. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy ktoś będzie udawał się do schronu.

Decyzja została podjęta z powodu nasilających się rosyjskich bombardowań. W nocy kilka bloków mieszkalnych w stolicy Ukrainy zostało trafionych przez rosyjskie pociski. Zginęły dwie osoby. Potężne eksplozje było słychać w Kijowie nad ranem. Według agencji Ukrinform, w nocy w stolicy Ukrainy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwlotniczy.

Nie żyje rosyjski generał. Ukraińcy przygotowali zasadzkę w Mariupolu

