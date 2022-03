Pogoda na dziś - środa 16 marca. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Na termometrach nawet 14 stopni

"Początek tygodnia słoneczny. We wtorek i środę więcej chmur i słabe opady deszczu, ale nadal ciepło, do 14 stopni na północnym zachodzie. Od czwartku do niedzieli słonecznie, z nocnymi spadkami temperatury do 7 stopni w rejonach podgórskich Karpat i wzrostami w ciągu dnia do 8 stopni na Nizinie Szczecińskiej" - zapowiadają pogodę na ten tydzień synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Środa będzie ciepła i słoneczna

Synoptycy są zgodni co do tego, że pogoda w środę będzie wyjątkowo sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu pod względem temperatury powietrza. W całej Polsce będzie słonecznie, a wartości na termometrach sięgać będą nawet do 14 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju - w województwie zachodniopomorskim. 13 stopni na termometrach w województwie dolnośląskim, a 12 w lubuskim, opolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

W środę 16 marca 11 stopni na termometrach pojawi się w następujących województwach: mazowieckim, świętokrzyskim oraz w podkarpackim. 10 stopni na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Tego dnia najchłodniej będzie w województwie pomorskim, gdzie mieszkańcy mogą oczekiwać maksymalnie 8 stopni na plusie.

Pogoda w środę. Wiosna zbliża się wielkimi krokami?

"We wtorek i środę na północy kraju przemieszczać się będzie płytka zatoka niżowa ze słabnącym frontem okluzji, a w środę na południu niż znad południowych Niemiec. Przyniesie nam to więcej chmur i gdzieniegdzie opady deszczu lub lokalnie deszczu ze śniegiem" - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Czy wiosna zostanie z nami na dłużej? Kiedy załamanie pogody?

Choć w całym kraju będzie słonecznie, a temperatura będzie nas rozpieszczać, nieuniknione jest przejściowe zachmurzenie. Warunki biometeorologiczne zapowiadają się niekorzystnie w przeważającej części kraju. W niektórych regionach mogą one stopniowo zmienić się w obojętne. Po południu na wschodzie biomet może poprawić się natomiast do korzystnego - wynika z prognozy biometeo.imgw.pl.