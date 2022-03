Lesia Vakuliuk o sytuacji w Ukrainie: W Kijowie było lepiej. W Mariupolu ludzie nie mają co jeść

Zobacz wideo Lesia Vakuliuk opowiada obecnej sytuacji na Ukrainie

Lesia Vakuliuk, dziennikarka Ukraina24, była gościnią programu Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Opisała, jak wygląda bieżąca sytuacja w Ukrainie i czym różni się w poszczególnych regionach.

Poranna Rozmowa Gazeta.pl: " Ludzie nie mają wody, ludzie nie mają co jeść"

- W Kijowie przez kilka dni było lepiej, wróciło życie. Ludzie zaczęli chodzić po ulicach, do pracy. Otworzyły się sklepy, pojawiły się produkty w tych sklepach. W Charkowie ludzie też zaczęli wychodzić na ulice. Piszą na Facebooku każdego dnia "żyję". I to jest najlepsza wiadomość - stwierdziła.

Gościni Gazeta.pl zwróciła też uwagę na dramatyczną sytuację w Mariupolu. - Ludzie nie mają wody, nie mają co jeść, czekają na pomoc humanitarną. Ta do nich jedzie, ale nie trafia, bo rosyjscy żołnierze po drodze do Mariupola wszystko zabierają - wyjaśniła. Stwierdziła też, że słyszy obawy osób, które boją się, że jeśli nie zginą w wyniku ostrzału, to przez fakt, że nie mają co jeść.

MTS w Hadze rozpatrzy wniosek w sprawie Rosji. Ukraina domaga się środków tymczasowych

Mariupol. Nawet 2300 ofiar ataku Rosji

Władze lokalne potwierdzają, że w Mariupolu panuje bardzo zła sytuacja humanitarna. Miejscowe władze donoszą o ponad 2,3 tys. cywilnych ofiarach rosyjskich bombardowań. Jednocześnie szacują, że faktyczna liczba ofiar cywilnych wciąż nie może być dokładnie oszacowana i prawdopodobnie jest dużo większa.

Według ukraińskich władz, największa ofensywa sił rosyjskich trwa w rejonach Mikołajewa na południu kraju, Mariupola nad Morzem Azowskim w obwodzie donieckim oraz innych rejonach Donbasu. Ofensywa Rosjan zatrzymała się w obwodach kijowskim, sumskim, czernihowskim i charkowskim. Tam, według ukraińskich władz, ukraińska armia atakuje oddziały Rosjan.

Ukraina wprowadza naukę zdalną. "By zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji"

