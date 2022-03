Adam Niedzielski w rozmowie opublikowanej we wtorek w "Fakcie" na pytanie, ilu obywateli z Ukrainy znajduje się obecnie w polskich szpitalach, odpowiedział, że "mamy około dwóch tysięcy osób, z czego ponad połowa to dzieci". Wyjaśnił też, że są to hospitalizacje związane z długą i trudną podróżą, jak m.in. odwodnienie czy infekcje związane z zimnem. Pojawiają się także pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy w objętej wojną Ukrainie, w której Rosjanie bombardują szpitale, nie mają możliwości się leczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamknięcie granic dla rosyjskich tirów? Dworczyk: Działania muszą być wspólne, by były skuteczne

Od czasu wprowadzenia w życie specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, w sieci regularnie pojawiają się podsycające niechęć do nich informacje, jakoby uchodźcy mieli być leczeni poza kolejnością. Minister zdrowia zdementował te doniesienia, mówiąc, że to: "kłamstwa i manipulacje".

Ukraińcy leczeni poza kolejnością? To "kłamstwa i manipulacje"

Minister Adam Niedzielski w rozmowie z "Faktem" poinformował, że "w tej chwili dla pacjentów z Ukrainy mamy gotowych 13 tysięcy miejsc w 120 szpitalach w całej Polsce". Jednak ocenił, że na razie "nie ma aż takiej presji, by były one wykorzystywane".

Minister zdrowia odniósł się do informacji o leczeniu uchodźców poza kolejnością. - To absolutnie nieprawda, a raczej propaganda osób sprzyjających rosyjskiemu agresorowi - podkreślił. Takie informacje pojawiają się najczęściej w internecie. To manipulacje i kłamstwa - dodał.

Portal śledczy: Francja dostarczała Rosji sprzęt wojskowy pomimo embarga

- Weryfikujemy wszystkie sygnały, dzwonimy do szpitali, gdzie rzekomo miało dojść do sytuacji, że pacjent z Ukrainy był przyjęty szybciej niż obywatel Polski. Ani jeden przypadek się nie potwierdził. Każdy, bez względu na narodowość, jest obsługiwany tak samo profesjonalnie. Warunkiem decydującym o przyjęciu do szpitala czy do lekarza jest stan zdrowotny pacjenta - zapewnił szef resortu zdrowia.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Wojna w Ukrainie. Od początku wojny polską granicę przekroczyło prawie 2 mln osób

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę do Polski wjechało już ponad 1,83 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Liczba ta wciąż będzie rosła. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z BBC, z Ukrainy może uciec przed bombardowaniem 5 mln uchodźców, z których przeszło połowa prawdopodobnie trafi do nas.

"Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 1,83 mln osób. Wczoraj tj. 14.03 funkcjonariusze odprawili 71,6 tys. osób. Dzisiaj do godz.07.00 przyjechało 17,5 tys. osób z Ukrainy" - czytamy w udostępnionym przez Straż Graniczną wpisie na Twitterze.

Doradca Zełenskiego: Wojna w Ukrainie skończy się najpóźniej w maju

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc