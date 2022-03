Pogoda. Czy wiosna zostanie z nami na dłużej? Kiedy załamanie pogody?

Pogoda w Polsce od wielu dni kształtuje się pod wpływem wyżu, który zapewnia stabilną, dość ciepłą aurę. W ciągu dnia na terenie całej Polski było dość słonecznie, a temperatura powietrza dobijała nawet do 12 stopni Celsjusza. Czy iście wiosenna aura zostanie z nami na dłużej?

REKLAMA

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

Pogoda. Czy czeka nas załamanie pogody?

Poniedziałek był dniem, kiedy pogodę nadal kształtował wyż, ale od wtorku do naszego kraju wkraczać zaczął front niżowy. Z kolei w środę na południu wkroczy niż znad południowych Niemiec. Co to oznacza? Na niebie pojawi się więcej chmur, gdzieniegdzie spadnie deszcz, lokalnie też deszcz ze śniegiem.

Mimo to temperatura powietrza będzie dość wysoka. W dzień od 4 do nawet 14 stopni Celsjusza, w nocy natomiast od 0 do 5 stopni. Jedynie w rejonach podgórskich spadnie do -4 stopni. Według portalu fanipogody.pl, we wtorek w godzinach popołudniowych w Polsce mogą wystąpić intensywne opady deszczu, a nawet burze. Załamanie pogody nie będzie więc, co prawda, bardzo silne, jednak po ostatnich dniach stabilnej pogody, jest to spora zmiana.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tragiczny wypadek pod Skierniewicami. Matka i 2-letni syn nie żyją, 7-latek walczy o życie

Jaka pogoda w drugiej połowie tygodnia?

Z prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od czwartku do końca tygodnia w związku z kolejnym wyżej czeka nas powrót słonecznej i suchej pogody. Będzie jednak nieco chłodniej. W dzień temperatura wynosić będzie od 2 do 4 stopni Celsjusza, na zachodzie nie przekroczy natomiast 8 stopni. W nocy z kolei powrót mrozu - od 0 do -5 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich nawet do -7 st.

Policja szuka Sylwestra Suszka. "Polski król bitcoinów" zaginął

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc