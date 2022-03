Siły Powietrzne Ukrainy: Rosyjski dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną

Rzecznik dowództwa Sił Powietrznych - Jurij Ihnat - w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych tłumaczy, że wojskowe radary zarejestrowały w poniedziałek ruch bezzałogowego statku zwiadowczego typu Forpost nad poligonem w Jaworowie.

Zdaniem ukraińskiej armii dron badał prawdopodobnie skalę zniszczeń jednostki wojskowej po niedzielnym ataku rakietowym. Następnie maszyna miała przekroczyć granicę i wlecieć w przestrzeń powietrzną Polski. Gdy wróciła na terytorium Ukrainy, została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą. Informacji tej nie potwierdziły jeszcze polskie służby ani NATO.

Siły Powietrzne Ukrainy mają także informację o wypadku drona Orlan-10 w Rumunii. To sprzęt, który jest na wyposażeniu rosyjskich sił zbrojnych.

- Rosjanie kontynuują swoje prowokacyjne działania i nie wahają się wlatywać w przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO - powiedział Ihnat.

MTK w Hadze 16 marca wyda wyrok ws. zbrodni wojennych w Ukrainie

Wojna w Ukrainie. 20. dzień inwazji Rosji

W dziewiętnastym dniu agresji Rosji na Ukrainę Wołodymyr Zełenski poinformował, że chce przedłużenia stanu wojennego na terenie kraju o kolejne 30 dni. Polityk wniósł do parlamentu projekt, w którym zapisano, że ma on potrwać do 25 kwietnia. Trwający obecnie stan wojenny wprowadzono na 30 dni 24 lutego. Od tego czasu Rosja nie ustaje w ostrzeliwaniu ukraińskich miast - ogromne zniszczenia są m.in. w Irpieniu czy w Charkowie, gdzie zniszczono co najmniej pół tysiąca domów, a także 50 szkół i szereg placówek medycznych, w tym szpitali położniczych. Mariupol jest na granicy katastrofy humanitarnej - brakuje wody, jedzenia i elektryczności.

