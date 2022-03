Pogoda na dziś - wtorek 15 marca. Na termometrach nawet 15 stopni. To będzie kolejny słoneczny dzień

Zobacz wideo Nie dotykaj małych ptaków. Możesz im zaszkodzić

Zapowiada się kolejny słoneczny dzień. Dodatkowo w ciągu dnia we wtorek temperatura w praktycznie całym kraju osiągnie dwucyfrowe wartości.

Pogoda we wtorek. W ciągu dnia na termometrach od 9 do nawet 15 stopni Celsjusza

We wtorek temperatura maksymalna wahać będzie się od 9 do 15 stopni. Najcieplej będzie w Katowicach, najchłodniej natomiast w Olsztynie. 10 stopni zobaczymy na termometrach w Białymstoku i Warszawie, 11 w Trójmieście, Bydgoszczy i Lublinie. Na 12 stopni liczyć mogą mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania, Łodzi, Kielc i Rzeszowa. 13 stopni zapowiadane jest w Krakowie, 14 natomiast w Szczecinie i Wrocławiu. Całym kraju dzień zapowiada się słonecznie, choć możliwe są drobne zachmurzenia. W województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim mogą pojawić się natomiast przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na wtorek. Warunki biometeorologiczne ulegną pogorszeniu

O ile w poniedziałek warunki biometeorologiczne były korzystne praktycznie na terenie całego kraju, o tyle we wtorek sytuacja będzie prezentować się zgoła inaczej. Według prognozy ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niekorzystne warunki dominować będą w północnej połowie Polski. "W Polsce południowej utrzymujący się od rana korzystny wpływ pogody na organizm człowieka, na skutek spadku ciśnienia atmosferycznego i wzrostu zachmurzenia do umiarkowanego lub dużego, osłabnie do obojętnego" - czytamy w prognozie.

