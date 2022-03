Wojna w Ukrainie. Dziennikarka TVN24 wyznała na wizji, że jej ojciec walczy przeciwko Rosji

Pochodząca z Ukrainy prezenterka Alina Makarczuk, która obecnie współpracuje z Radiem Eska oraz z TVN24, przedstawiła na wizji nagranie swojego ojca. Jej ojciec walczy w wojnie przeciwko Rosji.

Dziennikarka TVN24 wyznała na wizji, że jej ociec walczy w Ukrainie z Rosją

Zaatakowana przez Rosję Ukraina od 24 lutego odpiera napaść rosyjskiej armii. Dziennikarka poinformowała już 26 lutego, że jej bliscy zostają w Ukrainie. Zamieściła wtedy wpis w mediach społecznościowych: "Są bezpieczni. Dzięki takim ludziom Ukraina zwycięży!".

Wojna w Ukrainie. Prezenterka TVN24 pokazała nagranie ojca: To chyba nie wymaga komentarza

12 marca na antenie TVN24 prezenterka poinformowała widzów o tym, co obecnie dzieje się w Ukrainie. I pokazała, gdzie znajduje się Równe - miasto, w którym się urodziła. Dodała także, że jej ojciec 11 marca złożył przysięgę wojskową i przekazał, że "będzie nas bronił do skutku". - Nagrał też krótki film dla wszystkich kobiet, które uciekły do Polski wraz z dziećmi - poinformowała prezenterka, po czym pojawiło się krótkie nagranie jej ojca.

Ukraina się nie poddaje. Ukraina się nie sprzedaje. Ukraina walczy. Drogie kobiety, wasi mężowie są tam, gdzie powinni być. Sława Ukrainie

- słyszymy na nagraniu.

- To chyba nie wymaga komentarza - podsumowała Alina Makarczuk. Nagranie szybko znalazło się w internecie. Wiele komentujących wyraża podziw i szacunek zarówno dla ojca Aliny, jak i dla innych osób, które walczą o wolność swojej ojczyzny. "Szacunek dla taty i niezliczonej ilości innych odważnych ludzi" - czytamy w jednym z komentarzy pod filmem.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc