Ukraina wprowadza nauczanie zdalne, "aby zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji"

Jak informuje ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki, platformę do edukacji na odległość uruchomiono, by "zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji". Będzie to zupełnie inna forma zajęć zdalnych, od tej, jaką znamy z polskich doświadczeń w dobie pandemii.

Proponowane przez Ukrainę rozwiązanie bardziej przypomina polską platformę epodreczniki.pl, gdzie uczniowie znajdą wszystkie niezbędne materiały edukacyjne i nagrania. Uczniowie będą też mieli możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami za pośrednictwem wybranych komunikatorów.

"Dla wygody organizacji tego procesu dla dużej liczby dzieci, w tym ewakuowanych, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy wraz z Google Ukraine stworzyło wszechstronny ukraiński harmonogram internetowy bit.ly/3I05Qup" - poinformowano w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Proces edukacji musi być kontynuowany

14 marca ma się rozpocząć nauka zdalna dla ukraińskich uczniów. Młodzież będzie miała dostęp do interaktywnych materiałów opracowanych przez ukraiński resort edukacji, które zawierają m.in. lekcje online i cyfrowe wersje podręczników.

W najtrudniejszym dla kraju czasie wspólnie z partnerami zebraliśmy wszystkie siły i środki, aby każdy miał dostęp do procesu edukacyjnego. Rozumiemy, że wiele dzieci prawie stale przebywa w schroniskach, a wiele zostało zmuszonych do ewakuacji. Musimy kontynuować proces edukacji przynajmniej w tych regionach, gdzie jest to możliwe i sytuacja bezpieczeństwa pozwala. W tym czasie zaleciliśmy rozpoczęcie nauki zdalnej i przygotowanie do niej pewnych narzędzi

- powiedział ukraiński minister edukacji Serhij Szkarłet.

Wojna w Ukrainie. Zniszczonych zostało już 379 placówek oświatowych

W niedzielę (13 marca) ukraińskie ministerstwo poinformowało także o wielkiej skali zniszczeń w placówkach oświatowych w Ukrainie. "W ciągu 18 dni wojny w Ukrainie uszkodzono 379 placówek oświatowych, z których część została całkowicie zniszczona przez bombardowanie i ostrzał". Minister edukacji zapowiedział jednak odbudowę placówek:

Okazuje się, że przywództwo Federacji Rosyjskiej boi się naszych dzieci i rodziców, boją się nie tylko naszych silnych i odważnych wojskowych, ale także pedagogów i naukowców. Tak, jesteśmy naprawdę silni, na pewno wygramy i odbudujemy nasze placówki edukacyjne

- powiedział Serhij Szkarłet.

Wojna w Ukrainie. Nauka w polskich szkołach dla ukraińskich uczniów

Przypomnijmy, 11 marca minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że do polskich szkół zapisało się już blisko 24 tys. ukraińskich dzieci. Szacuje się jednak, że w Polsce jest aktualnie ponad pół miliona dzieci uchodźczyń z Ukrainy. Jeśli chcą one zapisać dziecko do polskiej szkoły, wystarczy jedynie skierować wniosek do najbliższej szkoły podstawowej - dziecko zostanie tam przyjęte z urzędu. Inne publiczne podstawówki oraz szkoły ponadpodstawowe zrobią to w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce ich nie ma, wówczas należy skontaktować się z urzędem gminy, który musi pomóc w tej sytuacji.

Jak przekazuje minister Czarnek: "Zapisane do polskich szkół dzieci mogą uczyć się albo dołączając do polskich klas, albo w specjalnie utworzonych oddziałach przygotowawczych, gdzie mają skupiać się na nauce języka obcego".

Polscy nauczyciele zapowiadają już, że planują wykorzystywać również zdalne lekcje z Ukrainy. Nauczycielki tworzące projekt "Lekcje szyte na miarę" (polonistki Magda Krajewska i Beata Gwizdała) piszą: "Od jutra nasi nowi uczniowie będą mogli pracować na własnym podręczniku w ojczystym języku! Bo nadal twierdzimy, że naszym głównym celem przede wszystkim jest to, BY KOCHAĆ I SZANOWAĆ! I nie potęgować strachu"

