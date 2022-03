Adwokatka i była sędzia Anna Adamska-Gallant, która orzekała w sprawach o zbrodnie wojenne w Kosowie, była w niedzielę gościnią programu "Fakty po Faktach" emitowanym na antenie TVN 24. Została zapytana między innymi o to, przed jakim sądem Władimir Putin miałyby odpowiadać za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Adamska-Gallant powiedziała, że prezydent Rosji oraz inne osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne mogłyby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Przekazała, że prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego kilka dni temu zdecydował się wszcząć postępowanie w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, które dzieją się w Ukrainie. - To nie chodzi tylko o zbrodnie wojenne z tych ostatnich kilkunastu dni, ale to śledztwo dotyczy również wydarzeń z 2014 roku, czyli poczynając od aneksji Krymu - podkreśliła.

Adwokatka: Rozważa się również utworzenie specjalnego, międzynarodowego sądu

- Kolejna możliwość pociągnięcia odpowiedzialnych za wydarzenia w Ukrainie do odpowiedzialności karnej to sądy poszczególnych krajów. W bardzo wielu krajach istnieje taka możliwość, aby za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości ścigać sprawców, formułować akty oskarżenia, wnosić je i orzekać właśnie o odpowiedzialności - wytłumaczyła prawniczka. I powiedziała, że ukraińska prokuratura gromadzi materiał dowodowy już teraz, aby w przyszłości móc formułować akty oskarżenia.

- Rozważa się również utworzenie specjalnego, międzynarodowego sądu, który miałby się zająć zbrodnią agresji - przekazała Anna Adamska-Gallant. I dodała "o ile Międzynarodowy Trybunał Karny może sądzić w przypadku wojny w Ukrainie, może orzekać w sprawie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodni ludobójstwa, jeżeli takie zarzuty by się pojawiły, o tyle Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma kompetencji do orzekania o przestępstwo agresji, więc co do tego czynu również pojawiają się głosy o utworzeniu specjalnego trybunału".

Co najmniej 35 osób zginęło w rosyjskim ostrzale byłego NATO-wskiego centrum szkoleniowego na Ukrainie. To najpoważniejszy jak dotąd pojedynczy atak Rosjan podczas trwającej już dwa i pół tygodnia inwazji na Ukrainę. Rosyjskie samoloty miały wysłać na centrum szkoleniowe w Jaworowie przy granicy z Polską aż 30 pocisków. Część z nich została przechwycona w powietrzu, ale większość spadła na poligon i zrównała go z ziemią. Wszystko to działo się w spokojnych jak dotąd zachodnich regionach Ukrainy.

Władze ogłosiły, że w Mariupolu, najbardziej oblężonym mieście w Ukrainie, Rosjanie zabili już ponad dwa tysiące cywilów. Miasto cały czas jest bombardowane, a rosyjskie wojska skutecznie uniemożliwiają ewakuację cywilów.

Koło Mikojałowa Rosjanie zbombardowali szkołę, a w obwodzie ługańskim w Donbasie, według miejscowych władz, Rosja miała użyć zakazanych przez prawo międzynarodowe bomb fosforowych. W Irpieniu niedaleko Kijowa zginął pierwszy zagranicznych dziennikarz w trakcie tej wojny. To Brent Renaud, amerykański fotoreporter.

Doradca Zełenskiego: Negocjacje z Rosją zaczynają być "konstruktywne"

