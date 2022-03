"Jako prokurator generalny wydałem polecenie złożenia zażalenia od niezrozumiałej decyzji sądu, który odmówił tymczasowego aresztowania podejrzanego o gwałt na uciekającej przed wojną młodej Ukraince" - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

REKLAMA

Sąd nie zastosował wobec podejrzanego o gwałt na Ukraince aresztu tymczasowego

Wrocławska prokuratura wniosła do sądu o zastosowanie wobec 49-latka aresztu tymczasowego ze względu na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa oraz z obawy o matactwo - przekazało Radio Wrocław. Jednak według sądu wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie meldowanie się podejrzanego o gwałt raz w tygodniu na komisariacie policji.

Zobacz wideo Jak mądrze pomagać uchodźcom na granicy? Odpowiada prezydent Przemyśla

Zdaniem sądu, przedstawiony przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazywał na gwałt, czyli na doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. Wrocławski sąd twierdzi, że doszło do "seksualnego wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia", czyli przestępstwa z art. 199, a nie art. 197.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

Obywatele Ukrainy otrzymają numer PESEL. Kiedy rusza rejestracja?

Mężczyzna przyjął 19-letnią uchodźczynię z Ukrainy pod swój dach, a później miał ja zgwałcić

Jak informuje wrocławska policja, 49-latek przyjął do swojego domu 19-letnią uchodźczynię z Ukrainy. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna doprowadził kobietę do obcowania płciowego wbrew jej woli. Wcześniej poznał dziewczynę, oferując swą pomoc za pośrednictwem portalu internetowego. Przyjął ją do swojego mieszkania i dokonał tego brutalnego przestępstwa" - przekazał asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę we Wrocławiu 9 marca, 1,5 godziny od przyjęcia zgłoszenia od pokrzywdzonej Ukrainki. 49-latkowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna z Wrocławia miał zgwałcić uchodźczynię, którą przyjął do domu

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

*******

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc