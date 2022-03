Zobacz wideo Agata Kornhauser-Duda odpowiada na apel pierwszej damy Ukrainy. "Wszyscy chcemy, aby koszmar tej wojny się skończy

Pomoc Ukrainie działa na wielu płaszczyznach. "Staromiejski Dom Kultury otwiera nabór na bezpłatne kursy języka polskiego, ONLINE, od podstaw, dla Ukrainek, które przyjechały do Polski po 24.02.2022. Zainteresowane Panie prosimy o zapisy poprzez email: paulina.zajac@sdk.pl" - czytamy we wpisie udostępnionym przez profil Kulturalna Warszawa. Jak podaje instytucja, lekcje będą prowadzone przez doświadczonego i profesjonalnego nauczyciela przez 3 miesiące od 14 marca do 16 czerwca.

Pomoc Ukrainie. Granicę przekroczyło 1,675 mln osób

Wojna w Ukrainie trwa już 18. dzień i zmusiła miliony osób do opuszczenia kraju. Większość zabrała ze sobą mały bagaż, zostawiając dobytek swojego życia. Z szacunków Straży Granicznej wynika, że od początku inwazji wojsk Władimira Putina polską granicę przekroczyło 1,675 mln uchodźców uciekających przez bombardowaniem.

"W sobotę 12 marca funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 79,8 tys. osób - wzrost o 5 proc. Najwięcej w Medyce 21,5 tys., w Dorohusku 12,8 tys., Hrebenne 11,1 tys." - piszą na Twitterze przedstawiciele Straży Granicznej. "W niedzielę 13 marca do godz. 7.00 przyjechało 16,8 tys. osób z Ukrainy" - dodają.

Obywatele Ukrainy otrzymają numer PESEL

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainyotrzymają oni numer PESEL, co umożliwi im zatrudnienie w naszym kraju, dostęp do edukacji oraz opiekę zdrowotną. Rejestracja dla uchodźców, którzy chcą go otrzymać, ruszy już w środę 16 marca.

- Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, zaprosiliśmy dzisiaj na poranną wideokonferencję wszystkich prezydentów miast prezydenckich w Polsce. Ustaliliśmy tam wspólny model, sposób działania. I w ramach tego modelu ważna informacja: rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą podjąć pracę, chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca - zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w sobotę na konferencji prasowej w KPRM.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie porwali kolejnego mera miasta

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

