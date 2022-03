Przechwycono rozmowę Rosjan. Dostali rozkaz by "zaj***ć wszystkich". Ostrzelali uciekające kobiety i dzieci

Wojna w Ukrainie według ukraińskich danych pochłonęła już 12 tys. rosyjskich i 1300 ukraińskich żołnierzy, ale tej statystyki nie można dokładnie potwierdzić, bowiem USA 10 marca mówiło o około 6 tys. zabitych Rosjanach. Dziś ONZ poinformował o 579 zamordowanych cywilach. Dane mogą być jednak znacznie wyższe.

REKLAMA

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze dostali rozkaz, żeby "zaj***ć wszystkich"

Rozmowę telefoniczną, w której rosyjski żołnierz mówi, że siłom rosyjskim kazano strzelać do wszystkich, nawet dzieci, przechwyciła pod Charkowem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Mer Melitopola żyje, ale jest poddawany torturom

Jest nas kilku, jesteśmy otoczeni. Teraz dostaliśmy rozkaz, aby prześladować wszystkich, wszystkich jak leci: cywilów, dzieci. Zaj***ć wszystkich. W tej chwili snajper siedzący na wieży zabił trzy osoby za ogrodzeniem, które tylko świeciły w naszą stronę latarką

- mówił jeden z mężczyzn.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosjanie ostrzelali kolumnę kobiet z dziećmi, które próbowały się ewakuować. Nie żyje siedem osób, w tym dziecko

W piątek 11 marca o brutalny przykładzie realizowania tego rozkazu przez rosyjskich żołnierzy poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy. "Rosjanie strzelali do kolumny kobiet i dzieci w rejonie Kijowa, którzy usiłowali ewakuować się uzgodnionym 'zielonym' korytarzem" - podał resort. W wyniku ostrzału zginęło siedem osób, w tym jedno dziecko.

11 marca podczas ewakuacji ze wsi Peremoha przez uzgodniony "zielony korytarz" okupanci ostrzelali kolumnę cywilów, w której były wyłącznie kobiety i dzieci - poinformował z kolei ukraiński wywiad. Według informacji wywiadu żołnierze rosyjscy zmusili następnie pozostałe osoby do powrotu do wsi, z której ich nie wypuszczają. Jak podano, "praktycznie nie można z nimi obecnie nawiązać kontaktu ani przekazać im pomocy humanitarnej i medycznej". W komunikacie podkreślono, że w świetle prawa międzynarodowego doszło do zbrodni wojennej.

Rosyjski czołg zmiażdżył auto z chłopcem i dwoma mężczyznami. Nie żyją

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc