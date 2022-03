Obywatele Ukrainy otrzymają numer PESEL. Kiedy rusza rejestracja?

Jak informuje IAR, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy trafi do podpisu prezydenta. Sejm w sobotę przyjął kilkanaście z kilkudziesięciu poprawek wniesionych przez Senat. Usunął z ustawy przepis, który umożliwiał urzędnikom i samorządowcom unikanie odpowiedzialności za złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień. W ustawie znalazł się też przepis dotyczący nadania numeru PESEL Ukraińcom, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. W sobotę przedstawiciele rządu poinformowali, od kiedy można będzie składać wniosek o nadanie uchodźcom wojennym takiego numeru.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda: To, co Rosja robi w Ukrainie pokazuje, że wciąż jest to imperium zła. Ono nigdy nie odeszło do historii

Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL. Zapisy ruszą 16 marca

- Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, zaprosiliśmy dzisiaj na poranną wideokonferencję wszystkich prezydentów miast prezydenckich w Polsce. Ustaliliśmy tam wspólny model, sposób działania. I w ramach tego modelu ważna informacja: rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą podjąć pracę, chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca - zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w sobotę na konferencji prasowej w KPRM.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

- System jest gotowy, ale musimy go przetestować. I gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek - jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa - na wdrożenie tych rozwiązań. I od środy Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL w Polsce będą mogli to zrobić - powiedział Szefernaker.

Paweł Szefernaker apeluje do uchodźców z Ukrainy: Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji

Paweł Szefernaker zwrócił również uwagę na to, by nie wszyscy uchodźcy z Ukrainy kierowali się do urzędów już pierwszego dnia po otwarciu zapisów. Ma to zapewnić płynne funkcjonowanie administracji publicznej oraz nieblokowanie jej. - Szanowni państwo, otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji w związku z tym - podkreślał wiceminister.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W związku z przedsięwzięciem samorządy mają otrzymać wsparcie pracowników urzędów administracji celnej. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński usłyszał natomiast pytanie o to, czy uchodźcy po zarejestrowaniu otrzymają fizyczny dokument. - Będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania profilu zaufanego, haseł - odpowiedział Cieszyński. - Jeżeli chodzi o fizyczny dokument - rozumiem, że pan redaktor pyta o coś w stylu dowodu osobisteg - to chcemy, żeby on był w postaci mobilnej na ten moment. Pracujemy jeszcze nad rozwiązaniem, które możliwe, że pozwoli na to, żeby wprowadzić jakiś nośnik fizyczny - dodał. Na to jednak rząd daje sobie więcej czasu z uwagi na fakt, że dokumenty tożsamości są dokumentami na najwyższym poziomie zabezpieczeń.

Ustawa o pomocy Ukraińcom

Ustawa oczekująca na podpis prezydenta zakłada m.in., że Polacy, którzy przyjęli uchodźców do pod swój dach, przez dwa miesiące będą otrzymywać świadczenie w wysokości około 1200 złotych miesięcznie na jedną osobę (40 zł dziennie za jedną osobę).

74 proc. Polaków chce wprowadzenia mechanizmu relokacji uchodźców [SONDAŻ]

Jak podaje IAR, ustawa zakłada również przepisy dotyczące przygotowania oświaty na przyjmowanie dzieci ukraińskich oraz zapisy dotyczące wsparcia finansowego samorządów w działaniach na rzecz uchodźców. "Ustawa tworzy w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie i jej obywatelom" - czytamy.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc