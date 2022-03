Zobacz wideo Polska powinna wprowadzić euro?

W sobotę w ciągu dnia temperatura w całym kraju będzie plusowa. Maksymalne wartości będą oscylować od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 stopni na północnym zachodzie.

Pogoda na sobotę. Na termometrach od 4 do nawet 9 stopni Celsjusza

W sobotę najcieplej będzie w Szczecinie - tam na termometrach nawet 9 stopni Celsjusza. Nieco niższe wartości zaobserwujemy w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, gdzie temperatura wyniesie 8 stopni. Na siedem stopni liczyć mogą mieszkańcy Trójmiasta, Olsztyna, Zielonej Góry, Katowic czy Krakowa. W Kielcach i Warszawie wartości wyniosą 6 stopni, natomiast w Białymstoku i Lublinie - 5. Zdecydowanie najchłodniej zapowiada się w Rzeszowie, gdzie w ciągu dnia temperatura osiągnie maksymalnie 4 stopnie.

Pogoda na sobotę 12 marca Fot. Gazeta.pl

W sobotę na terenie całego kraju panować będzie wyż oraz słoneczna aura. Na wschodzie Polski możliwe delikatne zachmurzenia, które nie wpłyną jednak na komfort termiczny. Pogoda w całym kraju będzie zachęcała do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem w sobotę rano

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych krańców Polski dotyczące silnego mrozu. Ważne one będą jednak zaledwie do godzin porannych - do godziny 8:00-9:00 rano. Na terenach od Bielska-Białej, przez Nowy Sącz i Krosno po Ustrzyki Dolne możliwe jednak, że wartości jeszcze nad ranem spadną znacznie poniżej zera.