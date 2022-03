IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W nocy nawet kilkanaście stopni poniżej zera

Województwa małopolskie i podkarpackie są najbardziej zagrożone - poinformował w alertach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z piątku na sobotę (z 11 na 12 marca) najniższe wartości mogą wystąpić w Małopolsce w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim (bez Nowego Sącza) i gorlickim. Na Podkarpaciu za to mroźnie będzie w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim (bez Krosna) i jasielskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

Zgodnie z przewidywaniami, w tych rejonach temperatura wyniesie od -15 do -12 stopni Celsjusza. Wiatr powieje ze średnią prędkością nieprzekraczającą 15 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do soboty rana, do godziny 9:00. W pozostałej części kraju noce będą nieco cieplejsze, choć temperatura raczej w całej Polsce będzie oscylowała poniżej zera stopni.

13. emerytura 2022. Kto otrzyma świadczenie? Kiedy wypłata?

IMGW ostrzega przed niskimi temperaturami. Cała Polska słoneczna, choć noce zimne

W dzień nie będzie dużo lepiej. IMGW zapowiada, że w sobotę słupki rtęci w objętych alertami rejonach wskażą od -3 do 0 stopni. Najbliższe dni w Polsce mają być raczej słoneczne, choć temperatury nie będą wcale wysokie. Odnotujemy też duży przeskok między nocą a dniem. Mróz ma się utrzymać w całym kraju co najmniej do wtorku. Później ujemne temperatury utrzymają się głównie na północnym wschodzie, wschodzie oraz południu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. W objętych ostrzeżeniem rejonach należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, dostawach prądu, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub ich odwołania. Zaleca się ostrożność.