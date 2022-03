Czego potrzeba uchodźcom? Prezydent Przemyśla: Tłumaczy i psychologów. "Czekamy na wsparcie rządu"

Zobacz wideo Prezydent Przemyśla: To, o co prosiliśmy jako samorząd, otrzymaliśmy na bieżąco. Ale trzeba myśleć systemowo

W pomoc uchodźcom z Ukrainy w olbrzymiej mierze zaangażowane są władze samorządowe. Jednym z pierwszych miast, do których trafiają uciekający przed wojną jest Przemyśl. W "Porannej Rozmowie" Gazeta.pl wyjaśnia to prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Prezydent Przemyśla: Oczekujemy systemowej pomocy od rządu

- Rzeczową pomoc i finansową otrzymujemy na bieżąco. Coraz bardziej potrzebujemy pomocy takiej ludzkiej, zwyczajnie rąk do pracy. Nie chodzi o pracę fizyczną czy wolontariacką, ale tłumaczy, osób, które będą się sprawnie komunikować - powiedział.

Jak wyjaśnił kilkunastu tłumaczy, którzy obecnie pracują dla miasta, to niewystarczająca grupa. Prezydent Przemyśla dodał, że potrzebna jest również innego rodzaju wsparcie. - Potrzebujemy też psychologów, bo [uchodźcy - red.] to są osoby, które ucierpiały, które kogoś straciły. Mogę spokojnie w imieniu wszystkich samorządów w Polsce o to zaapelować. Wiem, że inne samorządy mogą takiej pomocy potrzebować - stwierdził.

Straż graniczna: 1,5 mln ukraińskich uchodźców w Polsce

Bakun stwierdził też, że oczekuje od rządu systemowego wsparcia w kwestii miejsc noclegowych, tłumaczy i pomocy psychologicznej. - Rząd przygotował pakiet rozwiązań zdrowotnych. Każda z tych pomóc może odwiedzić lekarza i uzyskać pomoc za darmo. Bardzo często korzystamy z pomocy lekarskiej - stwierdził prezydent Przemyśla wyjaśniając, że czas na podobne wsparcie w innych obszarach:

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, czekamy na te rozwiązania, w jaki sposób będą finansowane noclegi, utrzymanie tych osób. Rząd przygotował pakiet rozwiązań zdrowotnych. Każda z tych pomóc może odwiedzić lekarza i uzyskać pomoc za darmo. Bardzo często korzystamy z pomocy lekarskiej.

Straż Graniczna poinformowała, że dzisiaj do godziny 07:00 z Ukrainy do Polski odprawiono prawie 25 i pół tysiąca osób. Wczoraj granicę przekroczyło 87 tysięcy osób. Od 24 lutego do Polski przyjechało ponad półtora miliona uchodźców.

