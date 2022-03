Zobacz wideo 40 zł pomocy dla uchodźcy? Prezydent Przemyśla: Mogą być to środki wysoce niewystarczające

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun w "Porannej Rozmowie" Gazeta.pl odniósł się do pomocy, jaką dla uchodźców z Ukrainy przewidziało państwo. Jak wyjaśnił rozmówca Łukasza Kijka, samorządy i rząd powinny przygotować się, że spora część przekraczających granicę będzie wymagała finansowej pomocy przez dłuższy okres czasu.

40 zł dla uchodźcy? Prezydent Przemyśla: Mówimy o co najmniej dwukrotności

- Przygotowujemy się, by część z tych osób utrzymać na stałe, a chodzi nawet o kilka tysięcy osób. Musimy dostosować część obiektów do stałego pobytu. Mamy pustostany. Koszty przystosowania tych obiektów to są kwoty milionowe - stwierdził.

Gość Gazeta.pl stwierdził też, że kwota przewidziana na pomoc uciekającym przed wojną, określona przez rząd, może nie wystarczyć. - 40 zł dziennie na utrzymanie jednej osoby, to mogą być środki wysoce niewystarczające. Same koszty wyżywienia to koszt mniej więcej taki właśnie - śniadanie, obiad, kolacja, gdybyśmy mieli to zewnętrznie robić - stwierdził.

Pomoc Ukrainie. Wojciech Bakun: Potrzebne miliony

- Z czego sfinansujemy te noclegi? Potrzebna jest co najmniej dwukrotność tego, co zostało zaplanowane - stwierdził. Wyjaśnił, że problemy z przygotowaniem miejsc noclegowych będą miały wkrótce inne miasta, do których trafiają uchodźcy, którzy wyjeżdżają z Przemyśla.

Prezydent miasta zapewnił też, że samorząd jest w stanie przygotować i dostosować miejsce noclegowe, ale będzie potrzebować pieniędzy. - Przygotowanie tysiąca czy dwóch tysięcy miejsc, to są gigantyczne koszty - wyjaśnił Bakun. - Trzeba myśleć systemowo. Mieliśmy dwa tygodnie, żeby się przygotować. Potrzebne jest uruchomienie środków na utrzymanie tych osób w sposób ciągły. Tymi osobami, których jest 30-40-50 tys. dziennie - trzeba się zaopiekować - wyjaśnił rozmówca Gazeta.pl.

Co jeszcze o pomocy potrzebującym mówił samorządowiec? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideo.

