Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odniósł się w czwartek w programie Polsatu "Gość Wydarzeń" do liczby uchodźców, którzy przekraczają granice naszego kraju w związku z wojną w Ukrainie. Obecnie w Polsce przebywa ponad półtora miliona uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy od 24 lutego, czyli od dnia, w którym Rosja napadła na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Od 24 lutego do Polski przybyło już prawie półtora miliona uchodźców

- Ostatnie trzy dni to są niewielkie spadki, natomiast cały czas liczba osób codziennie przekraczających granicę przewyższa 100 tys. To jest uzależnione od sytuacji w Ukrainie, od działań rosyjskich oddziałów, które przygotowują się do ataku na kolejne cele, w tym do okrążenia Kijowa. Jeżeli te działania będą tak brutalne jak w ostatnich dniach, będą ostrzeliwane obiekty cywilne, trzeba się liczyć z tym, że ta fala znowu będzie większa. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań - mówił Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

Z informacji podanych przez Straż Graniczną, do godziny 7:00 rano w piątek, granicę przekroczyło ponad 25 tys. osób.

Już ponad półtora miliona uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski. Wczoraj tj. 10 marca funkcjonariusze odprawili 87 tys. osób z Ukrainy. Od 24 lutego z Ukrainy przyjechało 1,52 mln osób. Dzisiaj do godz. 07:00 do Polski przyjechało 25,4 tys. osób

- napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Wojna Ukrainie. Michał Dworczyk o wspieraniu uchodźców: Niezbędne jest solidarne podejście innych krajów

Na uwagę prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, że liczba uchodźców w Polsce może wzrosnąć nawet do sześciu milionów, a wsparcie dla tych osób będzie trudne dla polskiego budżetu, Dworczyk odrzekł: - Decyzje w tej chwili zapadają. Unia Europejska na początku zadeklarowała miliard euro. Jestem przekonany, że to będą dużo większe pieniądze, bo skala problemu jest olbrzymia.

Szef KPRM podkreślił również, że nie da się oszacować potrzebnej kwoty ze względu na wiele zmiennych. Zapewnił jednak, że kondycja finansów Polski jest dobra: - Mamy o tyle dobrą sytuację budżetową, że możemy na bieżąco realizować wydatki. Niezbędne jest solidarne podejście innych krajów.

Kraków. Uchodźcy znajdą schronienie w dawnej Galerii Plaza

Wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski

Na pytanie, czy sytuacja uchodźców i agresja Rosji zmieniła podejście Komisji Europejskiej do wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy [KE wstrzymała wypłatę w zw. z nierespektowaniem zasady "pieniądze za praworządność" - red.], Dworczyk odpowiedział: - Wierzymy, że to nastąpi jak najszybciej. Rozmowy o KPO trwają cały czas. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja międzynarodowa jest taka, że powinniśmy się skupić na pomocy Ukrainie i pomocy uchodźcom.

