Wojna w Ukrainie to test z ludzkiej solidarności, ale nie tylko. Spora liczba uchodźców uciekających przed rosyjskimi bombami musi mieć gdzie schronić się po polskiej stronie granicy. Olbrzymią część odpowiedzialności za pomoc potrzebującym wzięły na siebie władze lokalne.

Jedną z osób, która walczy o jak najlepszy los ukraińskich matek, dzieci, osób w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnościami jest prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl wyjaśni, co jest największym wyzwaniem podczas pomagania uchodźcom.

Zobacz wideo Poranna rozmowa w Gazeta.pl. Gościem prezydent Przemyśla Wojciech Bakun

Wojciech Bakun: Priorytetem rozładowanie kolejek

Wojciech Bakun, w kwestii pomocy uchodźcom wypowiadał się w mediach. Stwierdził, że priorytetem dla włodarzy miasta jest rozładowanie kolejek na granicy, po to, by osoby uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski nie stały nocą na mrozie. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, celem Przemyśla jest jak najsprawniejsze odsyłanie uchodźców w ciepłym transporcie w głąb Polski.

Wojciech Bakun podkreślał, że przez Przemyśl każdego dnia przechodzą dziesiątki tysięcy ludzi. - Można powiedzieć, że każdej nocy co najmniej 3 -4 tysiące osób - czasami więcej - spędzają noc w Przemyślu - mówił prezydent tego miasta.

Gdzie trafiają uchodźcy z Ukrainy?

Wojciech Bakun wyjaśnił, że ze względów organizacyjnych osoby z Ukrainy dowożone są z Przemyśla do innych większych miast w Polsce. Podkreślił, że nie ma możliwości wysłania ich bezpośrednio do wszystkich mniejszych miejscowości, do których chcą się dostać.

Apelował do osób pomagających, by - jak ujął - "nie przyjeżdżały w sposób niezorganizowany". Tłumaczył, że "to tylko wydłuża czas operacji". - My środkami transportu masowego jesteśmy w stanie sobie poradzić dużo szybciej niż ze blokowanymi ulicami miasta - powiedział prezydent Przemyśla. O co jeszcze apeluje samorządowiec? Zapraszamy do obejrzenia krótkiej rozmowy.

