Ochotnicy z Polski chcą walczyć z Rosją w Ukrainie. Do MON wpłynęło już kilkanaście wniosków

Do Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły pierwsze wnioski formalne o zezwolenie na służbę wojskową w obcym kraju. Dział prasowy ministerstwa poinformował o 19 takich zapytaniach. Ochotnicy chcą przyłączyć ię do Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy i włączyć do walki z Rosją.

