Pomoc Ukrainie. Uchodźcy znajdą schronienie w dawnej Galerii Plaza w Krakowie

Galeria handlowa w Krakowie została wybudowana przez przedsiębiorstwo Skanska w latach 2001-2002. W budynku o powierzchni użytkowej 60 tys. m. kw. znalazło się miejsce dla 120 lokali handlowo-usługowych oraz 1500 miejsc parkingowych dla klientów przy samej galerii. W centrum mieściły się głównie sklepy z odzieżą oraz kino. W latach 2018-2019 Galerię Plaza przebudowano na centrum outletowe, natomiast w sierpniu 2021 roku obiekt został całkowicie zamknięty. Na początku 2022 roku galeria została zakupiona przez nowego właściciela, który planuje jej rozbiórkę oraz budowę kompleksu nowych budynków w jej miejscu.

Kraków. Miejsce noclegowe w budynku dawnej galerii. "Planujemy uruchomić tam 300 miejsc"

Firma budowlana Strabag - obecny właściciel obiektu - postanowił użyczyć ten obiekt dla uchodźców. We własnym zakresie przystosowała go również do tymczasowego zamieszkania. Pracownicy w kilka dni postawili tam ścianki działowe, wyodrębnili konkretne pomieszczenia, zadbano też o sprawy estetyczne - pomalowano ściany i ozdobiono je kolorowymi kwiatami.

Od poniedziałku obiekt przejdzie w ręce miasta i będzie przez niego zarządzany. - Planujemy uruchomić tam 300 miejsc noclegowych. Jeszcze nie wiemy, jakich ludzi tam pokierujemy. od tego momentu miasto będzie płacić za media - prąd i wodę. Jesteśmy w trakcie naszych analiz - przekazał Interii Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa.

Pomoc Ukrainie. Punkt pomocy uchodźcom w dawnej Galerii Plaza

Jak informuje Interia, w obiekcie powstało kilkanaście nowych toalet dla kobiet i mężczyzn. Znajdziemy tam też pralnię i suszarnię. Są też trzy duże kuchnie oraz pokaźna jadalnia ze specjalnie wydzielonym kącikiem zabaw dla dzieci. Zaplanowano także wyodrębnienie punktu medycznego oraz pokoju dla wolontariuszy. Nie zapomniano także o potrzebach dzieci - znajdą tam bawialnię, która została zorganizowana we własnym zakresie pracowników firmy - z własnych środków.

Kraków. "Szafa dobra" w byłym centrum handlowym

W drugiej części budynku powstaje specjalna "Szafa Dobra" - miejsce, w którym potrzebujący będą mogli za darmo nabyć odzież. "Szafa" nie przypomina szarego magazynu, ale prawdziwy sklep z ubraniami. Ubrania są tam posortowane ze względu na rozmiar, wszystkie ubrania wiszą na wieszakach i jest do nich swobodny dostęp. Znajduje się tam również przymierzalnia. Jak podkreślają organizatorzy, aktualnie mają już prawie wszystko, choć trudno powiedzieć, jakie będą dalsze potrzeby.

- Przydałyby nam się jeszcze buty, ale w dobrym stanie. Bardzo prosimy, by przychodziły do nas ubrania czyste i niezniszczone, czyli takie, które bylibyśmy w stanie sami założyć. To ważne szczególnie teraz, ze względu na porę roku - apeluje Maria Wojtacha, dyrektor Internationaler Bund Polska, która współprowadzi "Szafę" wraz z organizacjami pozarządowymi z Krakowa.

"Szafa Dobra" będzie funkcjonować nie tylko dla tych, którzy trafią do Plazy, ale dla wszystkich Ukraińców, którzy przyjechali do Krakowa z opanowanej wojną Ukrainy.