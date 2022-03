Bielsko-Biała. Odkryto kapsułę czasu sprzed 50 lat. Robotnicy w liście skarżą się na niską pensję

O odkryciu poinformował w środę na Facebooku Bielski Almanach. "Pan Maciej Mitek podesłał nam list znaleziony pod podłogą w czasie remontu kamienicy" - czytamy o "kapsule czasu z Rychlińskiego".

Bielsko-Biała. Po 50 latach odnaleziono list napisany przez robotników

"Do Obywateli, którzy znajdą ten list. Niech wiedzą, że owego czasu, czyli 28 II 1972 rządy sprawował tow. Gierek S. KC PZPR. Za niego właśnie został położony ten parkiet za cenę 4.40 zł m2. To był bezsens. Robili to parkieciarze, którzy mówiąc szczerze, nie popierali tych rządów. Robotnikom nie było tak dobrze jak to sobie inni wyobrażali. Mówcy byli nastawieni po to, aby zaćmić lud, aby nie przyszedł Gdańsk" - brzmi treść listu napisanego przez robotników ponad 50 lat temu.

Na kartce znalazł się również dopisek: "średnia wieku brygady 19.5 roku".

Bielsko-Biała. List robotników odnaleziony pod parkietem w kamienicy. "Świadectwo buntów"

Robotnicy w napisanym przez siebie liście wskazują, że wówczas rządy sprawował Edward Gierek, co nie do końca popierało wielu z nich. Nawiązali również do Gdańska, jak podaje TVN 24, najprawdopodobniej do wydarzeń w Stoczni Gdańskiej z 1970 roku. Bunt związany był ściśle z podwyżkami żywności. Wówczas żołnierze nie wahali się strzelać do strajkujących. Zginęło kilkadziesiąt osób.

- Jakby chcieli powiedzieć do przyszłości: u nas też jest bunt, żebyście nie myśleli, że u nas popierali socjalizm. Nie wiedzieli, kiedy ktoś ten list znajdzie - skomentował dla TVN 24 Marek Kamiński z Bielskiego Almanachu.