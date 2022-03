Wrocław. Ks. Maciej Małyga najmłodszym rzymskokatolickim biskupem na świecie

Arcybiskup Józef Kupny ogłosił decyzję papieża Franciszka we wrocławskim seminarium duchownym, gdzie biskup nominat przez wiele lat był duchownym. Po przyjęciu sakry biskupiej ks. Małyga będzie najmłodszym rzymskokatolickim biskupem na świecie.

Wrocław zyskał najmłodszego biskupa rzymskokatolickiego na świecie. "Była to dla mnie poruszająca wiadomość"

Papież Franciszek mianował księdza Macieja Małygę, dotychczasowego wikariusza biskupiego do spraw stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej, biskupem pomocniczym tej archidiecezji - podała w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce, cytowana przez IAR.

- Przyjąłem to w duchu posłuszeństwa Kościołowi i wielkim zawierzeniu Panu Bogu, wielkim zaufaniu. Była to dla mnie poruszająca wiadomość. Otrzymałem ją bowiem, gdy byłem na granicy w Hrebennem, by stamtąd zabrać kilku swoich znajomych, także to wszystko było przedziwną mieszanką różnych wydarzeń: i tego cierpienia, i wielkiej ludzkiej dobroci. Biskup nominat po ogłoszeniu papieskiej decyzji powiedział, że pokornie prosi o modlitwę wszystkich wiernych wrocławskiego Kościoła, zwłaszcza zaś braci kapłanów, których, jak wyznał, nosi głęboko w swoim sercu - skomentował ks. Maciej Małyga, cytowany przez lokalny portal tuwroclaw.com.

Wrocław. Ksiądz Maciej Małyga został biskupem w wieku 43 lat

Jak informuje IAR, ksiądz Maciej Małyga urodził się 11 maja 1979 roku w Środzie Śląskiej. W 1994 roku został absolwentem szkoły podstawowej i naukę kontynuował w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku w katedrze wrocławskiej. Był wikariuszem parafii św. Jana w Oleśnicy. W latach 2006-2012 odbywał studia specjalistyczne na uniwersytecie w niemieckim Fryburgu. Po uzyskaniu tytułu doktora teologii rozpoczął wykłady na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Następnie został ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Od 2019 roku ksiądz Maciej Małyga pełni funkcję wikariusza biskupiego do spraw stałej formacji kapłanów. Był także członkiem Rady Kapłańskiej oraz dyrektorem Domu Stałej Formacji Kapłanów w Sulistrowiczkach. W 2021 roku kapłan pełni posługę ojca duchownego roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej.