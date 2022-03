Spotkanie liderów 27 państw odbywa się w pałacu królewskim w Wersalu. Podczas obrad, poza tematami energetyki i obronności, poruszana jest kwestia przystąpienia Ukrainy do Unii. Niektórzy politycy zabrali już głos przed częścią oficjalną, wśród nich m.in. Donald Tusk, Ursula von der Leyen, czy Emanuel Macron.

Donald Tusk nawołuje do deputinizacji przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej w Paryżu

Poza ewentualną decyzją UE o embargu na rosyjską ropę i gaz były premier Polski podkreślił, że Europa musi zakończyć swoją zależność od rosyjskich dostaw energii. Zauważył, że niektórzy przywódcy wahają się co do embarga "ze względów praktycznych". - To kwestia naszego bezpieczeństwa. Deputinizacja, czyli uwolnienie przestrzeni publicznej, polityki i mediów od wpływów Kremla, staje się potrzebą chwili - mówił.

Tusk apelował, aby Zachód mówił jednym i stanowczym głosem, nie pozostawiając Rosji żadnych złudzeń, aby nie doprowadzić do III wojny światowej. - Jeśli chcemy uniknąć globalnej konfrontacji militarnej, musimy, jako Zachód, działać razem, zdecydowanie i bez jakichkolwiek złudzeń, nawet jeśli przyjdzie nam zapłacić za to wysoką cenę - mówił był przewodniczący Rady Europejskiej. - Każda nasza słabość, każde ustępstwo zostanie wykorzystane przeciwko nam, nie tylko przeciwko Ukrainie - dodał.

Polityk stwierdził także, iż Władimir Putin zbudował "rozległą sieć sojuszników albo morze pożytecznych idiotów" zarówno na naszym kontynencie, jak i w Ameryce. Osoby te - jak dodał - wspierają działania Putina i promują jego idee. Wymienił w tym gronie m.in. byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, kandydatów na prezydenta Francji: Marine Le Pen i Erica Zemmoura, premiera Węgier Viktora Orbana, czy byłego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego.

Ursula von der Leyen: musimy pozbyć się uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych

Politycy, którzy wypowiadali się przed szczytem, mówili, że jest to kluczowy moment dla Unii Europejskiej, która musi podjąć strategiczne decyzje w kwestii energetyki i obrony. - Musimy pozbyć się uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych. Potrzebujemy do tego masowych inwestycji - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że podejmie kwestię ochrony obywateli Unii przed skutkami ekonomicznymi wojny i możliwym szantażem gazowym ze strony Rosji. - Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze - stwierdził prezydent Francji.

Macron tłumaczył, że liderzy unijnych państw będą rozmawiali o tym, w jakim tempie mogą odciąć się o rosyjskich dostaw gazu, oraz o możliwych źródłach finansowania europejskiej polityki w sektorach obrony i energetyki. Europejscy liderzy stwierdzili, że należy wysłać mocny sygnał popierający europejskie aspiracje Ukraińców.

