Justin Trudeau: Putin popełnił ogromny błąd i przegra tę wojnę

W środę premier Kanady był na Łotwie i w Niemczech, dzień później odwiedził Polskę. Justin Trudeau wraz z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiali o kwestiach związanych z wojną w Ukrainie. Duda podkreślał, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, wbrew niedawnym słowom Siergieja Ławrowa. Trudeau przekonywał, że porażka Władimira Putina zbliża się wielkimi krokami.

Zobacz wideo Konferencja prezydenta Andrzej Dudy i premiera Kanady Justina Trudeau

Premier Kanady Justin Trudeau mówił o Putinie i przyjęciu uchodźców do Kanady

- W Kanadzie mieszka ponad milion osób z polskimi korzeniami. To dobry przykład, że Kanadę zbudowali imigranci z całego świata, którzy szukają u nas lepszej przyszłości. Jest też wiele osób pochodzenia ukraińskiego, mieszkają tam od pokoleń. Na pewno chętnie powitają w naszym kraju rodzinę, przyjaciół uciekających z Ukrainy - zapowiedział premier Kanady.

Trudeau mówił także o konieczności ukarania Władimira Putina za ataki na ukraińskich cywilów. Wyraził również przekonanie o rychłej porażce Rosji. - Putin popełnił błąd i przegra tę wojnę, gdyż zażartość, siła i wytrwałość Ukraińców broniących terytorium jest dla nas źródłem inspiracji. (...) Cały czas rozmawiamy o intensyfikacji sankcji, o tym, w jaki sposób demonstrować naszą obecność militarną na wschodniej flance NATO - zapewniał.

Andrzej Duda podziękował premierowi Kanady za wsparcie

Andrzej Duda dziękował za obecność kanadyjskich wojsk we wschodniej flance NATO, również w Polsce. Podkreślił, że wizyta szefa kanadyjskiego rządu w tak ważnym momencie historii to wyraz euroatlantyckiej jedności i politycznego oraz militarnego wsparcia dla Polski.

Duda podkreślił również, że NATO nie chce starcia z Rosją, które mogłoby doprowadzić do konfliktu ogólnoświatowego. Dodał także: - To Rosja napadła na Ukrainę, a nie Ukraina na Rosję. Rosja nie była sprowokowana. Napadła po to, żeby zrealizować swoje imperialne ambicje, które muszą być ze wszystkich stron zatrzymane, metodami politycznymi i pokojowymi.

