Wiceprezydent Kamala Harris: Dostarczyliśmy systemy Patriot do Polski

Dostawa przez Stany Zjednoczone systemu Patriot była planowana dopiero za kilka miesięcy. Ze względu na wojnę w Ukrainie amerykańska armia zdecydowała się przekierować do Polski dodatkowe wyrzutnie już teraz. To kolejny element wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ostatnich tygodniach.

Podczas czwartkowej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie, wiceprezydent Kamala Harris poinformowała, że amerykańskie uzbrojenie właśnie dotarło do Polski. - Dostarczyliśmy systemy Patriot. W ten sposób demonstrujemy nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo naszych sojuszników, w szczególności Polski - powiedziała druga najważniejsza osoba w Stanach Zjednoczonych.

Harris kolejny raz zapewniła w Warszawie, że USA będą bronić sojuszników, gdyby zaszła taka potrzeba. - Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w artykuł 5. jest żelazne. Stany są przygotowane bronić każdego cala terytorium NATO. Z całą mocą uważamy, że atak na jednego sojusznika jest atakiem na wszystkich - podkreśliła, powtarzając zapewnienia prezydenta Joe Bidena sprzed kilku dni.

Czym są baterie Patriot? Jaki mają wpływ na nasze bezpieczeństwo?

Patriot to systemy rakietowe amerykańskiej technologii, które służą do zwalczania sił powietrznych oraz pocisków przeciwnika. Składają się z dwóch wyrzutni. Każda z nich ma 16 rakiet, które mogą dolecieć na odległość około 100 km. Pierwsze systemy MIM-104 zaczęły być eksploatowane w połowie lat 80.

Do tej pory wielokrotnie osłaniały przestrzeń powietrzną nad wojskami amerykańskimi podczas kolejnych konfliktów, takich jak choćby Pustynna Burza. Jednak już podczas pierwszej wojny w Iraku pojawiło się wiele doniesień na temat dyskusyjnej skuteczności systemu, a później w kilku kolejnych konfliktach.

Problematyczne były wersje PAC-1 i PAC-2. W wersji PAC-3, w które wyposażana jest polska armia, problem z zestrzeliwaniem mniejszych, powodujących mniejsze echo radarowe i poruszających się nisko celów ponoć już nie występuje.

W ostatnich tygodniach, gdy Rosja najpierw szykowała się do inwazji na Ukrainę, a potem zaatakowała ten kraj, Stany wysłały do Polski niemal 5 tys. żołnierzy. Łączna liczba amerykańskich wojsk w Polsce to blisko 10 tysięcy. Przyspieszone przekazanie systemu Patriot jest zatem kolejną częścią wzmacniania wschodniej flanki NATO.

