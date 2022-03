Kamala Harris w Polsce. Co z samolotami dla Ukrainy? "Codziennie dostarczamy sprzęt"

Zobacz wideo Duda o MiG-ach: Zachowaliśmy się jak wiarygodny członek NATO

Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych odwiedziła Polskę. W czwartek 10 marca Kamala Harris odbyła rozmowę między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Oni okropnie cierpią. Gdy mówimy o pomocy humanitarnej, robimy to ze względu na to, że taka pomoc jest konieczna. Ale mamy też uczucie ogromnej wściekłości, wszystkie cywilizowane narody to czują, gdy widzą, co dzieje się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami - mówiła Harris w czwartek, podkreślając, że jej wizyta ma "dać wyraz trwałym relacjom pomiędzy USA i Polską". - W duchu tych relacji i naszego zaangażowania zobowiązujemy się do długotrwałych międzynarodowych relacji - zapewniała.

Harris w Polsce: Agresywne działania będą oznaczały ciężkie konsekwencje

Kamala Harris w Polsce. Co z samolotami dla Ukrainy?

Na pytanie dotyczące prośby Ukrainy o dostarczenie jej myśliwców, Harris przypomniała, że Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie pomocy finansowej i wojskowej. - Codziennie dostarczamy sprzęt zgodnie z uzgodnieniami, przede wszystkim systemy obrony przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Ten proces trwa i nie będziemy go wstrzymywać - powiedziała wiceprezydentka USA.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska chce, aby decyzja w sprawie dostarczenia Ukrainie samolotów była podjęta przez całe NATO. Wyjaśnił, że wobec oczekiwań w tej sprawie, wyrażanych przez ukraińskie władze i część społeczności międzynarodowej, Polska zadeklarowała oddanie myśliwców MiG-29 do dyspozycji NATO. - Natomiast chcemy, żeby decyzja była podjęta przez Sojusz wspólnie, tak, aby Polska była cały czas wiarygodnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie krajem, który samodzielnie decyduje w sprawach ważnych, które dotyczą bezpieczeństwa Sojuszu także jako całości - powiedział Duda.

Sprawa polskich MiG-ów dla Ukrainy rozstrzygnięta. USA przeciwne

Samoloty dla Ukrainy. Co z MiG-29 obiecanym przez polski rząd?

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył we wtorek, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych". W środę rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony John Kirby przekazał, że szef Pentagonu Lloyd Austin poinformował ministra obrony Mariusza Błaszczaka, że Stany Zjednoczone nie wspierają przekazania dodatkowych samolotów Ukrainie. Amerykanie uważają, że MiG-i 29 nie zwiększą ukraińskich zdolności obronnych, a ich przekazanie mogłoby być poczytane przez Rosję za eskalację konfliktu.

***

