Posłanka straci immunitet przez akcję przeciwko pedofilii? Powiesiła na bramie kościoła buciki

Immunitet wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus ponownie jest zagrożony, o czym donosi "Rzeczpospolita" Posłanka w sierpniu 2018 roku wywiesiła na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu dziecięce buciki oraz plakaty z hasłem "Baby Shoes Remember. Stop pedofilii".

Zdaniem policji tym aktem sprzeciwu naruszyła art. 63a kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że "kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Po czterech latach Sejm wrócił do sprawy.

Immunitet posłanki zagrożony. Sejm wrócił do sprawy sprzed czterech lat

Sejm w poniedziałek 7 marca wrócił do sprawy sprzed lat i rozpoczął rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu Joanny Scheuring-Wielgus. Posłowie zebrali się, aby podjąć decyzję poprzez głosowanie, w którym posłanka wygrała stosunkiem 8 do 7. Jednak to nie jest koniec sprawy. Przez wzgląd na problemy związane z głosowaniem zdalnym zarządzono reasumpcję, a ostateczna decyzja ma zapaść na kolejnym posiedzeniu.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że rzeczywiście doszło do popełnienia wykroczenia - mówiła przed Komisją Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawicielka Komendy Głównej. Z jej zdaniem nie zgadza się Poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Podkreślił, że przepis, z którego oskarżana jest posłanka, to relikt stanu wojennego, a jego celem było jedynie tłumienie krytyki komunistycznej władzy.

Joanna Scheuring-Wielgus: Można powiedzieć, że przywykłam

To nie pierwszy raz, kiedy immunitet Joanny Scheuring-Wielgus jest zagrożony i nie jest tajemnicą, że posłanka słynie z wystąpień krytycznych wobec kościoła.

"PK: Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus" - informowała 21 grudnia 2020 roku Polska Agencja Prasowa na Twitterze. Zarzutem było "złośliwe przeszkadzanie" w wykonywaniu aktów religijnych oraz obrażanie uczuć religijnych.

Po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny decyzji w sprawie tzw. aborcji eugenicznej, która zapoczątkowała falę protestów w kraju, posłanka wraz z mężem przyniosła wówczas do kościoła transparenty: "Kobieto! Sama umiesz decydować" oraz "Kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką".

"Jeśli chodzi o groźby odbierania immunitetu, to w zasadzie jestem weteranką i można powiedzieć, że przywykłam. Bo to już trzeci raz. Panie Ziobro, jeśli chciał mnie pan przestraszyć, to sorry. Nie udało się. Pańskie pohukiwania są co najwyżej śmieszne" - komentowała wówczas na Twitterze posłanka.

