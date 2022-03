Pogoda od kwietnia do lipca 2022 - prognoza w wiosnę i lato od IMGW. "Temperatura powyżej normy"

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperymentalną długoterminową prognozę pogody na cztery miesiące - kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2022. Z danych instytutu wynika, że w najbliższym czasie należy spodziewać się temperatury, która zazwyczaj będzie powyżej normy wieloletniej.

Prognoza pogody IMGW na kwiecień i maj 2022

Z danych synoptyków IMGW wynika, że średnia temperatura w kwietniu będzie kształtować się powyżej normy z lat 1991-2020. Suma opadów na południu Polski powinna być zbliżona do normy, natomiast w centrum i północnych województwach opadów będzie już znacznie więcej.

Kolejny wiosenny miesiąc, maj, również zapowiada się cieplej, niż ma to miejsce zazwyczaj. Temperatura również prognozowana jest na tę powyżej normy. Z kolei suma opadów ma być już w normie. Należy spodziewać się opadów deszczu, jednak nie będą one różnić się intensywnością w porównaniu do minionych lat.

Prognoza pogody IMGW na lato - pogoda w czerwcu i lipcu 2022

W czerwcu rozpoczyna się meteorologiczne, astronomiczne i kalendarzowe lato. W miesiącu tym średnia temperatura powinna znaleźć się w zakresie normy wieloletniej. Podobnie będzie także w przypadku opadów, z wyjątkiem wschodnich regionów. Tam deszczu może spaść więcej.

Temperatura w lipcu 2022 roku powinna być w normie wieloletniej, tak samo jak opady. Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie oznacza od razu temperatur powyżej 25 stopni Celsjusza, ale nie wyklucza ich pojawiania się w niektóre dni.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.