Na stronie tłumaczedlaukrainy.pl znajdują się niezbędne dokumenty w języku ukraińskim. Znajdziemy tam umowę użyczenia lokalu lub najpotrzebniejsze dokumenty medyczne. Przetłumaczono na język ukraiński kartę wywiadu położniczo-ginekologicznego. Zapewniono też wzór wywiadu chirurgicznego, stomatologicznego, pediatrycznego, neurologicznego oraz anestezjologicznego.

REKLAMA

Na stronie znalazły się także informacje oraz porady dla tłumaczy m.in. zalecenia dla psychologów i terapeutów, współpracujących z tłumaczami na rzecz osób obcojęzycznych. Lekarze mogą znaleźć tam podstawowe zwroty medyczne w języku ukraińskim. Na stronie znajdziemy także formularz danych do recepty oraz formularz badania psychiatrycznego.

Zobacz wideo Prof. Iwanow: Putin planował upokorzyć Ukrainę

Nie zabrakło też materiałów edukacyjnych - pojawił się tam słownik szkolny w języku ukraińskim, linki do materiałów edukacyjnych oraz książek, a także karty edukacyjne przydatne w przedszkolu. Jeśli potrzebujesz kontaktu z tłumaczem, wystarczy wybrać osobę z listy i skontaktować się z nią - pomoc tłumacza jest bezpłatna. Strona udostępnia także listę tłumaczy języka migowego - wystarczy jedynie wysłać wiadomość na podany adres e-mail.

Pomoc dla Ukrainy. ZUS uruchomi infolinię w języku ukraińskim, w placówkach będą też tłumacze

Obywatele Ukrainy mogą znaleźć ważne informacje w języku ukraińskim bezpośrednio na stronie ZUS-u. Są tam aktualne informacje na temat świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Bajki dla Ukrainy od Storytel

- Na podstawie specustawy ZUS uruchomi też dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku - zapowiada prof. Gertruda Uścińska, prezeska ZUS.

Uścińska zdaje sobie sprawę, że kwestie urzędowe będą jednym z najważniejszych problemów, z którymi będą się borykać obywatele Ukrainy.

- Z powodu wojny na Ukrainie już ponad milion obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Nasze granice pozostają otwarte dla tych osób. Spotykają się one z ogromnym, oddolnym wsparciem i gościnnością ze strony Polaków. Wiemy, że uchodźcy to głównie kobiety i dzieci, stąd kluczową sprawą będą rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej przewidziane dla obywateli Ukrainy - dodaje.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pasażerowie pomorskiej kolei zobaczą Putina, z Hitlerem i Stalinem na muralu

Wojna w Ukrainie. Trwają prace nad specustawą

Trwają pilne prace nad specustawą i innymi rozwiązaniami prawnymi, które będą znaczącym ułatwieniem dla uchodźców.

- Na podstawie specustawy uruchomimy w ZUS dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku – zapowiada Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS zwróciła uwagę, że proponowane przepisy zawarte w specustawie, w prosty, szybki i bezpieczny sposób pozwolą zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywatelom Ukrainy, którzy od 24 lutego wjeżdżają bezpośrednio do naszego kraju.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy - dodaje prezeska ZUS.