Wojna w Ukrainie. Czy Polacy obawiają się, że wojna przeniesie się do Polski? [SONDAŻ]

Od 24 lutego trwa inwazja Rosji na Ukrainie. Od 15 dni wojska ukraińskie mierzą się z oddziałami rosyjskimi. Rosjanie ostrzeliwują oblężony Mariupol na południowej Ukrainie, jednak próba ataku na inne ważne portowe miasto - Mikołajów - skończyła się fiaskiem. Na północy Ukraińcy dalej bronią się w Charkowie, Czernihowie i Sumach. Rosyjskie wojsko ostrzeliwuje i bombarduje obiekty cywile, strzela do cywili. W ciągu ostatnich 15 dni do Polski przybyło ponad milion Ukraińców, przede wszystkim kobiet i dzieci.

Dziennik "Rzeczpospolita" zlecił pracowni IBRiS przeprowadzenie badania, by dowiedzieć się, ilu Polaków zakłada, że wojna w Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski?

Większość respondentów zaprzeczyła, jakoby taki scenariusz był możliwy (45 proc.). Twierdzą tak w głównej mierze osoby dojrzałe po 40. roku życia oraz mieszkańcy wsi. Osoby te w większości mają co najmniej średnie lub wyższe wykształcenie i zarabiają ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Informacje czerpią z portali internetowych, mediów społecznościowych oraz programów informacyjnych. Najczęściej należą one do elektoratu lewicowego i Koalicji Obywatelskiej.

Większe obawy przejawia 34 proc. ankietowanych. Niepokoją się o ewentualny rozwój aktualnych wydarzeń wojennych, które mógłby sięgnąć także naszych granic. Co piąty pytany nie ma zdania na ten temat.

Wojna w Ukrainie wpływa jednak na Polaków. Od kilkunastu dni z ogromnym zaangażowaniem pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zapewniają im żywność i produkty pierwszej potrzeby, dach nad głową, wspierają finansowo organizacje pozarządowe. Działania podjął nawet rząd, który dał uchodźcom możliwość pobrania bezzwrotnego wsparcia 300 zł na start, a po zdobyciu zatrudnienia Ukrainki (które przybyły do Polski po 24 lutym) będą mogły ubiegać się o świadczenia 500 zł na dziecko.

Wzrosło też wśród Polaków zainteresowanie Siłami Zbrojnymi. W dzień wybuchu wojny w Ukrainie (24 lutego) formularz rekrutacyjny złożyło 530 osób. Przed tym dniem średnia dzienna składanych formularzy wynosiła 30-50 sztuk. Obecnie trend utrzymuje się na poziomie 200-300 sztuk na dobę. W sumie na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego zgłosiło się 2600 osób, głównie młodych.

Wzrost zainteresowania mają też odnotować klasy mundurowe w szkołach średnich. W 2022 roku powstanie 40 dodatkowych klas o tym profilu. We wrześniu naukę w klasach tzw. przysposobienia wojskowego będzie mogło rozpocząć 5,7 tys. uczniów. We wszystkich klasach koordynowanych przez MON (obejmują m.in. certyfikowane klasy mundurowe, Cyber.Mil) będzie się uczyło od września około 18 tys. kadetów.

