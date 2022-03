Sejm przyjął specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Legalny pobyt, szansa na pracę, opieka medyczna

W środę wieczorem Sejm przyjął pilną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt ma pomóc uchodźcom uciekającym przed wojną. Osoby, które legalnie przekroczą granicę z Polską, uzyskają legalizację pobytu na 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia o taki sam okres). Dostaną też numer PESEL, który ułatwi im korzystanie z różnego rodzaju usług, w tym tych dostępnych online. Ukraińscy uchodźcy będą też mieli łatwiejszy dostęp do rynku pracy, systemu ochrony zdrowia oraz edukacji.

Przepisy przewidują też wsparcie dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywanie obywatelom Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie w wysokości 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie. Będzie ono wypłacane maksymalnie przez 60 dni.

Ustawa została przyjęta przez izbę niższą parlamentu w ekspresowym tempie. Rząd przyjął ją w poniedziałek. Jak wyjaśniał wówczas premier Mateusz Morawiecki, ustawa ma za zadanie "zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski już przyjechały".

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych, komentując przyjęcie projektu ustawy, stwierdził, że uciekających przed wojną będzie przybywać. - Nie ma podstaw, by sądzić, by ta liczba w najbliższych dniach uległa zmniejszeniu - stwierdził. Wyjaśnił też, że przeważającą grupą uchodźców są kobiety z dziećmi. Ich mężowie, ojcowie, są po drugiej stronie granicy - wyjaśnił.

W ustawie przyjętej przez Sejm nie ma kontrowersyjnego przepisu, który mógłby zapewnić bezkarność urzędnikom. Według opozycji i części komentatorów chodzi o osoby "które łamały prawo walcząc z covidem". Jak pisał w środę Jacek Gądek w Gazeta.pl nawet w obozie Prawa i Sprawiedliwości "budzi to zdziwienie". O wynikach głosowania dotyczącego przepisu poinformował na Twitterze Robert Biedroń.

Wojna w Ukrainie. Uchodźcy masowo uciekają do Polski

Jak poinformowała w środę Straż Graniczna od 24 lutego, czyli początku napaści Rosji na Ukrainę, do Polski przybyło 1,33 mln osób. 93 proc., stanowią obywatele Ukrainy, 1 proc. to obywatele polscy, wśród 6 pozostałych procent znajdują się przedstawiciele stu państw.

We wtorek służby odnotowały przybycie do Polski 125,8 tys. kolejnych uchodźców z Ukrainy. Do godz. 15.00 do Polski przyjechało 74 tys. uchodźców - czytamy w najnowszej statystyce udostępnionej przez Straż Graniczną.

