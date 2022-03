Wrocław. "Pociąg do Kultury" pomaga Ukraińcom. Skorzystało z niego już ok. tysiąc osób

Zobacz wideo Janina Ochojska: Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej niweczony przez rządzących

"Pociąg do kultury", czyli połączenie z Berlina do Wrocławia zadebiutowało w 2016 roku, umożliwiając zachodnim sąsiadom odwiedzenie stolicy Dolnego Śląska. Duża popularność przedsięwzięcia spowodowała wprowadzenie go do stałego rozkładu jazdy. Teraz został przekształcony w darmowy transport ewakuacyjny jedynie dla uchodźców z Ukrainy. Do tej pory z usługi skorzystało około tysiąc osób.

"Pociąg do Kultury" transport dla Ukraińców

"Pociąg do kultury" pierwotnie funkcjonował jedynie w weekendy. Teraz uległo to zmianie i jeździ codziennie - ma jeden kurs. Startuje z Wrocławia około 17:00, jednak przez wzgląd na to, że czeka na podróżnych, godzina nie jest ściśle określona i może ulec zmianie.

Co najważniejsze, obywatele Ukrainy jeżdżą Kolejami Dolnośląskimi za darmo, a tzw. bilet zerowy obejmuje zarówno uchodźców, jak i tych, którzy mieszkali w naszym kraju jeszcze przed wybuchem wojny. Jak poinformował rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak RMF FM, usługa jak na razie jest przewidziana do poniedziałku 14 marca. - Myślę, że będzie to przedłużone - powiedział.

Janina Ochojska: Polska pomaga tylko niektórym uchodźcom

