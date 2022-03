Pogoda na czwartek - 10 marca. Z każdym dniem coraz cieplej

Zobacz wideo Zbombardowany przez Rosjan szpital dziecięcy w Mariupolu

Pogoda od czwartku 10 marca będzie uwarunkowana wyżem z centrum nad Europą Wschodnią, który zapewni stabilną i słoneczną aurę. Jak prognozują synoptycy, z każdym dniem będzie coraz cieplej. "Najdłużej chłodne powietrze pozostanie na wschodzie kraju. Tam temperatura maksymalna kształtować się będzie od -1 stopnia Celsjusza do 5 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna od -6 stopni Celsjusza do 0, ale w rejonach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatury do -10 stopni Celsjusza" - podają eksperci IMGW.

Pogoda na czwartek - 10 marca. Najcieplej na zachodzie kraju

Jak podają synoptycy, w czwartek 10 marca najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Gorzowie Wielkopolskim termometry wskażą nawet 6 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy, Gdańsku, Zielonej Górze, Poznaniu, Wrocławiu o dwie kreski mniej - mieszkańcy odczują 4 stopnie Celsjusza. W centrum kraju w Warszawie i Łodzi osiągnie zaledwie 1 stopień Celsjusza, podobnie jak w Olsztynie czy Krakowie. Poniżej zera temperatura spadnie w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach i Lublinie.

Ostrzeżenie IMGW. Lokalnie mgła

Synoptycy informują o mgle, która może pojawić się w Gorzowie Wielkopolskim. "Nad ranem lokalnie mgła. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i wschodni. W Karpatach wiatr w porywach do 65km/h" - czytamy we wpisie na Twitterze IMGW.

