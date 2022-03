Zobacz wideo Janina Ochojska: Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej niweczony przez rządzących

Janina Ochojska swoim przemówieniem w Parlamencie Europejskim naraziła się zwolennikom polskiego rządu. Jej zdaniem, polska pomoc "jest zarezerwowana tylko dla niektórych uchodźców". - Tych bliższych kulturowo, mówiących podobnym językiem. Pomaganie innym migrantom proszącym o ochronę międzynarodową na granicy białoruskiej jest kryminalizowane, a osoby udzielające takiego wsparcia prześladowane - dodała. Europosłanka zaapelowała również do instytucji UE o przekazywanie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz uchodźców, przebywających w Polsce.

Wojna w Ukrainie. Janina Ochojska: Pomaga nie rząd, tylko Polacy

Europosłanka zwróciła uwagę, że to Polacy pomagają, przyjmując m.in. uchodźców pod swój dach. Podkreślała, że to zwykli obywatele przywracają naszemu krajowi wizerunek gościnnego i otwartego, podczas gdy był on "niweczony przez ostatnie lata przez rząd".

- Polska i jej rząd są obecnie postrzegane jako kraj przyjazny uchodźcom i wspierający Ukrainę, ale tak nie zawsze było. Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę państwu uświadomić fakt, że to nie rząd, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, bo tak mówimy o uchodźcach ukraińskich, do swoich rodzin. To NGO-sy i samorządy, które organizują tę ogromną pomoc i wolontariusze obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie. W ten sposób Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej i otwartej dla uchodźców niweczony ostatnimi laty przez rządzących - powiedziała.

Piotr Kaleta reaguje na słowa Ochojskiej: Słuchałem ze zdumieniem

Podczas debaty nad specustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy do słów Janiny Ochojskiej odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. - Ze zdumieniem, przecierając oczy, kilka razy słuchałem wypowiedzi Janiny Ochojskiej. Jeżeli tacy ludzie w tym momencie będą tak zabierać głos, to do niczego dobrego nie prowadzi - ocenił w swoim sejmowym przemówieniu. W opinii polityka "uderzenie w polski rząd i rację stanu, a także jedność naszego społeczeństwa, jest niebezpieczne i niedobre". - Apeluję, by wpłynąć na polityków, zawsze "w gorącej wodzie kąpanych". Jeżeli nie mogą się powstrzymać, niech zamilkną. Teraz jest czas, abyśmy pokazali wszystkim, że na terenie Polski dzieją się sprawy ważne i trudne. To nie czas na jątrzenie, a wypowiedź Ochojskiej idzie w tym kierunku - podsumował Piotr Kaleta. Na jego komentarz zareagował Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. - Dzięki Janinie Ochojskiej jest więcej dobra na świecie. Ktoś, kto jest jak krasnal przy gigancie, nie jest w stanie jej obrazić - ocenił.

Anna Zalewska: Kolejny popis "patriotyzmu"

"Pani Janina Ochojska po raz kolejny dała popis 'patriotyzmu', twierdząc, że nie pomagamy uchodźcom z Ukrainy. Wspomniała też o prześladowaniu uchodźców. Panie Donaldzie Tusku, podpisuje się Pan pod tymi słowami? Jeśli nie, żądam natychmiastowych działań" - napisała na Twitterze Anna Zalewska z PiS.

Użytkownicy portalu społecznościowego podkreślili pod udostępnionym przez posłankę postem, że pomoc uchodźcom wojennym to nie zasługa rządu PiS, tylko zwykłych Polaków, organizacji pozarządowych i samorządów.

Politycy w obronie Janiny Ochojskiej

Wśród krytyki znalazły się również słowa otuchy i wsparcia polityków, którzy stanęli w obronie działaczki m.in. Wanda Nowicka z Nowej Lewicy. Posłanka zaprotestowała przeciwko "haniebnym, obrzydliwym słowom przeciwko wspaniałej postaci, jaką jest Ochojska". - Takie wypowiedzi obrażają nie te osoby, ale nas: posłów i posłanki Sejmu. Zaprzestańcie obrażać ludzi w tak obrzydliwy sposób - powiedziała.

Do apelu dołączył poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podczas debaty nad specustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polityk również zwrócił uwagę na ogromną pomoc ze strony Polaków. "Skoro rząd uważa, że pomoc dla Ukraińców jest ich zasługą, to podziękowałem setkom tysięcy Polaków, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach i wsparli w tych trudnych chwilach. Odczytałem list koordynatorki wolontariuszy z Torwaru, która błaga o wsparcie" - napisał na Twitterze.

Poparcie wyraziła także Róża Thun, która w PE reprezentuje Polskę 2050 Szymona Hołowni. "Tak jest, Janka" - napisała.

